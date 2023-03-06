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季節性滑落…鴻海2月營收 月減39% 仍為同期次高

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海2月合併營收為台幣4020億元，雖因傳統淡季影響而月減39.12%，但仍是同期次高，公司強調本季展望無修正疑慮。（本報資料照片）
鴻海2月合併營收為台幣4020億元，雖因傳統淡季影響而月減39.12%，但仍是同期次高，公司強調本季展望無修正疑慮。（本報資料照片）

鴻海昨日公布2月合併營收為台幣4020億元（約131.68億美元），雖因傳統淡季影響而月減39.12%，但仍是同期次高；前二月合併營收為台幣1.06兆元，為同期最佳，年增17.94%。

鴻海2月合併營收較去年同期衰退11.65%。公司強調，即便2月業績因傳統淡季影響而下滑，目前看來，本季展望仍可維持與外界先前預估狀況一致，無修正疑慮。鴻海訂3月15日舉行法說會，公布上季與去年度財報，同時揭露本季展望，法人看好，鴻海本季營收仍將優於去年同期。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，今年景氣將面臨滿多的挑戰，主因這幾年疫情與俄烏戰爭造成的影響會在今年發酵，但是經過大家的努力，景氣有可能會反轉，可能要到第1季，第2季時，才會比較清楚。

就2月個別產品類別營收與元月相較，鴻海表示，除了「元件及其他產品類別」表現約略持平之外，其他三大產品類別皆有衰退的狀況。

其中，「雲端網路產品類別」因客戶拉貨動能保守，2月表現較元月衰退；「電腦終端產品類別」元月客戶拉貨動能較大，基期較高，因此2月相關業務也下滑。至於「消費智能產品類別」元月因大陸鄭州廠區恢復正常生產，出貨提升基期較高，故2月出貨也有衰退情形。

與去年同期相較，2月除了「元件及其他產品類別」表現約略持平之外，「雲端網路產品類別」、 「電腦終端產品類別」、「消費智能產品類別」等三大產品類別均因客戶拉貨動能保守而呈現年減。

鴻海前兩月合併營收為台幣1.06兆元，年增17.94%。就前二月個別業務表現與去年同期比較來看，「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」維持正成長，「雲端網路產品類別」約略持平，「元件及其他產品類別」則有衰退情形。

鴻海指出，觀察今年前二月在「消費智能產品類別」方面，元月因中國鄭州廠區恢復正常生產，產品出貨提升，故今年前二月營收維持成長。

至於 「電腦終端產品類別」，2023年料況供應較2022年同期改善，前二月營收維持成長。

 「雲端網路產品類別」今年前二月營收表現約略持平去年同期。「元件及其他產品類別」，因拉貨動能保守，故此類別前二月營收較去年同期略微衰退。

營收 鴻海 雲端

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