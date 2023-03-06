中國電商大促銷 搶攻38女神節 狂撒消費券、推買貴賠雙倍

儘管距離春節結束已近一月，但中國不少商家卻仍舊處在店鋪流量下滑、訂單回流不佳的狀態。38女神節作為開年首個行業大促銷，包括阿里、京東、快手大撒消費券，推38節大促銷。

騰訊財經報導，今年阿里將38大促從3月4日晚間到3月8日。天貓方面主要採用「立減玩法」（10%起），消費者無需再進行湊單，購買單件即可享受立減優惠。

與天貓不同，淘寶方面在本屆活動依舊沿用「跨店滿減」，也就是每滿人民幣200元減20元的玩法，不過此次滿減不再默認全店商品均參與，而是調整為按活動規定的商品類目參與報名，跨店滿減指定類目的全店商品均需支持該項滿減。

快手本次大促主要分為三個階段，其中2月22日到28日為預熱備戰期，3月1到5日為大促爆發期，3月6到8日為衝刺收官期。將拿出50億流量+人民幣8億紅包資源，同時推出八大玩法，以助力商家獲得確定性生意增長。

對比其他平台，今年38大促中的京東顯得頗為「乾脆」，整個活動並無預熱期，正式期時間為3月3日到3月8日，「買貴雙倍賠」成了京東今年重點玩法之一。消費者京東東平台實付價格若高於天貓網站、微信 商城等特定平台上同款商品的價格，可申請訂單實付金額差價的雙倍補償。

除了「買貴雙倍賠」之外，京東「百億補貼」也覆蓋全品類，且自營和pop商家都將參與拼多多 商品比價，只要商品池內產品價格高於外部平台，就實行賠付。

抖音 促銷活動從3月1日至3月8日，除了會在「跨店滿減」的基礎玩法中，為商家達人提供上億級流量曝光，同時還將設定「消費券」、「重點貨品專項」等玩法，助力商家實現銷量爆發。

中新社報導，拼多多於2月28日超前上線今年的38節大促活動，活動將持續至3月9日，除了每滿人民幣200減30，並額外發放388元滿減消費券包外。

拼多多還祭出人民幣百億補貼對美妝、母嬰、服飾、洗護、家居、數碼、家電、海淘等品牌、產品進行全覆蓋進一步滿足廣大女性用戶及平台消費者對品質新生活的需求。