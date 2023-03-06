與Fed脫鉤 台金融圈：央行Q1不升息

中央銀行將於23日舉行今年首場理監事會，金融市場提前押寶，預測央行 本季將與聯準會利率 決策脫鉤，利率維持不變、終結連四漲。

資深金融圈主管說，央行若宣布利率凍漲，匯率 將成為央行調控物價的利器，一旦通膨再升溫，央行可放手讓匯價升值、減輕輸入性通膨壓力。

資深券商主管說，央行3日標售364天期定存單，得標利率1.18%，較2月中旬的1.176%僅微幅上漲0.004個百分點，隱含金融市場研判央行3月不會提高利率，才願意用較低的利率水準搶標長達一年的央行定存單。

券商主管表示，出口景氣低迷，若央行持續升息將進一步墊高企業籌資成本，不利經濟成長。若利率凍漲，台幣匯率將機動上陣，因台幣匯率升值，可抑制輸入性通膨壓力；當輸入性通膨不成疑慮時，央行便可放手讓台幣匯率順勢貶值，以扶植國內出口競爭力。

物價方面，根據央行出具的「2019至2022年主要經濟體CPI（消費者物價指數）走勢」圖，去年我國通膨率相對主要國家溫和、僅超前維持寬鬆貨幣政策的日本，而台灣主要貿易對手國南韓CPI高於台灣，南韓已在2月23日宣布維持利率不變、中止一年來的升息腳步，避免經濟下滑風險。

資深債券主管分析，央行貨幣政策具遞延性，是否升息要看通膨預期與通膨展望，而央行數度明言，台灣今年CPI年增率可望降至約2%，較其他主要國家相對溫和。