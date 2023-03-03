iPhone 15傳採台積3奈米製程 台鏈鴻海、大立光利多

蘋果預計今秋推出的iPhone 15旗艦機種，預料將首度採用以台積電3奈米生產的處理器，大幅提升效能與效率，有望掀起換機潮，帶旺鴻海、大立光等。（路透）

科技媒體9to5Mac報導，蘋果 預計今秋推出的新款iPhone （暫稱iPhone 15）旗艦機種，預料將首度採用以台積電 3奈米生產的全新A17處理器，效能與效率將大幅提升，有望掀起換機潮，帶旺鴻海、大立光等供應鏈。

遭點名的供應鏈向來不評論訂單與客戶動態。據悉，iPhone 15新機當中，鴻海取得多達三款機種代工訂單，並獨拿最受矚目的高階款Pro系列大單，若iPhone 15旗艦機種熱銷，鴻海將是最大贏家。

報導指出，高階的iPhone 15 Pro／Pro Max配備的A17處理器，將採用台積電3奈米生產，象徵市場等待已久的蘋果處理器從5奈米進階到3奈米生產成真。

依據台積電先前法說會說明，旗下3奈米採鰭式場效電晶體（FinFET）架構，2022年底如期量產後，後續3奈米陣容將持續擴大，後續包含N3、N3E、N3P與N3X等。

台積電預估，3奈米量產第一年帶來的收入，將優於5奈米在2020年量產時的收益，預計3奈米技術將在量產五年內釋放全世界約1.5兆美元終端產品的價值。

研究機構集邦科技先前披露，蘋果是台積電3奈米首發客戶。業界認為，若蘋果自製處理器推進到3奈米生產，將大幅提升效能。之前蘋果推出的A14、A15及A16處理器都以台積電5奈米生產。除了用在iPhone 15 Pro／Pro Max之外，A17處理器也將成為蘋果將用於Mac和未來iPad的M3晶片基礎。

蘋果今年預料將繼續用處理器技術，區分高階與一般機種。iPhone 15和iPhone 15 Plus可能採用去年的A16處理器，iPhone 15 Pro／Pro Max（或Ultra）將採用A17處理器。

報導說，蘋果可能一如往常，在效率和效能的改善上取得自己得平衡，例如可能更傾向提高效率，著重在提高電池續航力、選擇小幅提升效能，但也可能讓電池續航力和效率與目前差不多，選擇大幅運算效能。此外，科技網站AppleInsider報導，瑞銀研究報告指出，iPhone的1月實銷率年減11%，但降幅小於去年12月的18%；1月實銷率月減8%。