蘋果iPhone 15導入Type C 鴻海大贏家 預期引爆換線潮

蘋果 預計今年秋天推出的iPhone 15新機傳將首度導入Type C充電接口，市場原期待全球充電線將大一統，最新消息傳出，蘋果擬在Type C介面沿用MFi認證，若未採用取得認證的線材，將面臨無法充電等嚴重問題，此舉將引爆新一波高達2億條以上商機的換線潮，鴻海將是最大贏家。

據了解，鴻海旗下富士康已開始量產蘋果MFi認證的Type C配件，包括EarPods耳機和傳輸線等，搶搭商機。正崴、宣德等連接線供應鏈 也可望沾光。

業界人士分析，MFi認證導入iPhone 15的Type C充電應用後，消費者無法透過非蘋或當下市面上販售的Type C線材為新iPhone充電，此舉勢必催出新一波蘋果專屬的Type C換線潮。

以iPhone每年出貨量逾2億支，未來每一款iPhone都會採用Type C介面研判，果粉為了讓充電與使用無虞，將採購有MFi認證的充電線，商機大爆發。

針對市場傳聞，台灣供應鏈均不予置評。據悉，正崴是蘋果零組件主要供應商之一，主要供應連接線、充電器相關產品，包括iPhone、iPad等產品的連接線、連接器、充電器與耳機模組線等。

蘋果的MFi認證是用於蘋果iPod、iPad和iPhone硬體和軟體外部裝置開發者的許可程式。根據知名爆料客ShrimpApplePro指出，蘋果已向供應商要求未來與iPhone 15連接的產品都必須要有MFi認證，因此富士康正積極量產符合該認證的新款EarPods耳機和傳輸線。

以蘋果iPhone全系列機種使用的Lightning為例，一片由蘋果認證的Lightning晶片價格約2至3美元，但這只是MFi認證流程的一環，另外還有其他相關認證必須通過，一般認為，蘋果針對Lightning周邊配件所收取的權利金，大約是其售價的10%，據統計，蘋果每年因MFi認證所帶來的收入可高達數億美元。

MFi原是Made for iPod縮寫，該認證涵蓋各種裝置連接器，包括耳機插孔、原dock連接器和新的Lightning接頭，以及AirPlay支援等。