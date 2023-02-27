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人民幣貶值逼近7大關 專家：為保外貿維持「7」或是常態

記者黃雅慧／綜合報導

人民幣匯率貶值，再度逼近「7」關口，人民幣兌美元在岸價24日跌破6.94元，創去年12月30日以來新低；而能反映國際資金流動的人民幣兌美元離岸價跌破6.97元關口。有輿論擔憂人民幣會否續貶；也有觀點認為，在保外貿前提下，人民幣匯率維持「7」或是常態。

而中銀證券全球首席經濟學家管濤則強調，「7只是一個數字」，他認為人民幣走勢彈性將增強。

據中國外匯交易中心數據顯示，自1日至24日期間，人民幣對美元匯率中間價已累計調貶1,450個基點。人民幣月內已貶值約2%。

近期隨著人民幣再度下跌，外界擔憂人民幣是否持續下貶不止。管濤認為「7」不是一個很了不起的事情，應該將焦點放在人民幣的「彈性」。

管濤指出，儘管去年八個月裡，人民幣調整了10%以上，但人行、外匯局除重啟部分宏觀審慎措施外，並沒有引入新的限流措施，甚至加快了對外開放，如加快境內債券市場開放、擴大境內企業對外自主借債試點、擴大大陸國內一級債券市場「熊貓債市」開放等。

管濤說明，「通常在人民幣匯率承壓情況下，在過去是不可能開放資本流出的，因此加快境內債券市場國際化，恰恰是因為匯率有彈性，成為了吸收內部外部變動的減震器。」

人行24日發布2022年第4季大陸貨幣政策執行報告中提到，「2019年以來，在市場供求作用下，人民幣對美元匯率曾三次『破7』，但很快又回到7下方。」同時也稱，要堅持市場在匯率形成中起決定性作用，增強人民幣匯率彈性，優化預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

此前，據華創證券首席宏觀分析師張瑜觀察，當下的貨幣政策在從「量」向「質」轉變。從貨幣政策工具來看，目前人行中長期流動性的投放更依賴結構性工具，而非總量工具。「資金去哪比資金多少可能更為重要。」

匯率 債券 貨幣

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