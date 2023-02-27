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迎擊特斯拉 比亞迪車降價搶市

記者林宸誼／綜合報導

自從特斯拉在中國掀起新能源車價格戰後，包括蔚來等車企已紛紛跟進，而比亞迪則是最新加入這波降價廝殺行列，比亞迪「王朝系列」產品已經啟動降價，最高降價幅度達人民幣2萬元（約2875美元）。交車周期較去年出現不同程度的縮短。

目前比亞迪暫未透過官方通路公布降價訊息。業內人士指出，比亞迪降價主因，是受到特斯拉降價壓力，及比亞迪自身短期內銷量下滑，因此今年穩住現有市占，對比亞迪來說，將會是比維持利潤率更重要的任務。

界面新聞報導，北京一家比亞迪王朝展廳銷售人員表示，收到官方發布的調價通知，大部分車型均有價格優惠，其中老款車型的優惠幅度在人民幣1萬元（約1439.4美元）以上，部分熱門現款產品也有人民幣上千元的優惠。

例如2021款的漢EV調降人民幣2萬元，2021款秦EV降價人民幣1.5萬元，而新款車型優惠幅度普遍在人民幣6000至8000元之間。降價幅度僅限於北京地區，預計將在3月結束。

上海與深圳地區也均有不同程度的降價，調價力度最高在人民幣萬元上下。而北京、上海、深圳三地海洋系列車型，則未參與此次降價活動。

同時，特斯拉在去年「二度降價」後，兩款產品的起售價落入人民幣20至30萬元區間，與比亞迪熱銷的漢、唐系列形成正面競爭。

上海一家比亞迪展廳銷售人員指出，年後進店選車的客戶人數出現下滑，庫存壓力集中在老款車型上。

值得注意的是，此次價格下調是比亞迪今年第一次出現大規模降價。去年底特斯拉掀起的新能源汽車降價潮中，銷量高歌猛進的比亞迪選擇了逆勢漲價，以求抵消國家補貼退場和原材料上漲帶來的影響，保住利潤。

多名汽車行業人士認為，今年電動車將從過去爆發式增長開始退潮放緩，預計將驟降至30%以下甚至更低。這代表市場上新能源玩家們開始進入「淘汰賽」，為爭取市占展開殊死搏鬥，即使是遙遙領先的比亞迪也無法繼續沉得住氣。

特斯拉 北京 汽車

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