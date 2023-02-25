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台積電建日本二廠 仍在評估

記者尹慧中／綜合報導
台積電傳將向日本第二座廠投資逾1兆日圓。（美聯社）
台積電傳將向日本第二座廠投資逾1兆日圓。（美聯社）

外電報導，台積電日本設第二座廠總投資金額可能超過1兆日圓（約75億美元），台積電24日回應，關於海外廠區相關規劃，參照1月法說會資訊，目前沒有更新回應。台積電總裁魏哲家在1月法說會上指出，考慮在日本建造第二座晶圓廠，只要客戶需求和政府的支持水準合乎情理。

日本官方積極招手台積電在日本擴建第二座廠，日本自民黨半導體戰略推進議員連盟會長甘利明日前更在台日科技對話半導體關鍵技術布局與人才育成論壇上，拋出爭取台積電在日本擴大投資設立二廠、導入極紫外光微影設備（EUV）的相關訊息。

彭博資訊引述日刊工業新聞（Nikkan Kogyo）報導指稱，台積電計劃在日本南部熊本縣興建第二座工廠，總投資金額可望超過1兆日圓。

依據相關訊息，業界認為，台積電若未來在日本擴建二廠，投入7奈米以下先進製程生產，將可支援日本當地車用、海外市場消費應用需求以及日本夥伴和國際客戶未來生產所需。

台積電和客戶與日本官方合資的熊本新廠正在建設中，台積電持有熊本廠多數股權，日本合作夥伴還包含索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions Corporation）及電裝株式會社（DENSO Corporation）分別投資該廠所屬的子公司JASM。

日本 台積電 投資

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