騰訊擬獨家在中銷售Meta VR頭盔 臉書回中敲門磚

騰訊。（取材自新華網）

騰訊控股正在與臉書 母公司Meta洽談在中國獨家銷售Meta Quest系列虛擬實境（VR ）頭盔，這將是臉書在2009年被中國封殺後，以不同產品形式重回中國市場的重要敲門磚。

路透報導，三位消息人士稱，騰訊與Meta之間的談判從去年就開始，最近幾個月一直在繼續，且談判仍處於初期階段，細節尚未達成一致。

華爾街 日報報導，可能存在的爭議包括如何處理使用者資料，全球宏觀經濟條件是否適合雙方建立夥伴關係等。此外，如果騰訊和Meta達成協議，還可能面臨中國中國對遊戲的嚴格監管。

消息人士透露，騰訊是中國最大的遊戲公司，騰訊已向Meta提議成為Meta Quest 2頭盔在中國的獨家銷售商，騰訊還尋求發布Quest 2現有遊戲的中文版。

據了解，2009年開始，中國民眾要網路翻牆才能使用臉書，但臉書在中國還是設有辦事處，主要用來拉廣告，讓有意拓展海外市場中企，可在臉書刊登廣告。

華爾街日報指出，如果交易成功，這將是Meta再次與中國消費者建立聯繫的重要一步，目前Meta仍在中國保持運營，主要服務中企提供廣告刊登。Meta在上海設有辦事處，並為其VR業務積極招聘工程師。

報導稱，Meta和字節跳動的VR業務實現盈利的時間表可能比計畫的長，當前全球經濟走軟導致需求低迷，企業在擴張和發展方面也採取更加謹慎的立場。

澎湃新聞報導，今年以來，互聯網大廠在元宇宙賽道上整體呈現戰略收縮。