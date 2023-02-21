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首套住房平均水位降至4.04% 中國房貸利率探3年新低點

記者黃雅慧／綜合報導
中國房貸利率，2月百城首套住房主流利率平均為4.04%，探三年低點。（Getty Images）
中國房貸利率，2月百城首套住房主流利率平均為4.04%，探三年低點。（Getty Images）

中國房產調研機構貝殼研究院20日發布，2月百城首套住房主流利率平均為4.04%，較上月下降6個基點，為持平四個月後再次下行，再創2019年以來，近三年新低且單月最大降幅。

統計顯示，2月有23城首套房貸利率下降，而首套利率低於房貸利率下限（4.1%）的城市增加至34座。

為刺激房市，中國官方推出各種政策創造寬鬆環境以利民眾購房。人行、銀保監會在今年1月發布通知建立首套住房貸款利率政策動態調整機制；此外，儘管20日發布的一年期與五年期貸款報價利率（LPR）維持不變，但業內人士普遍認為，在房地產修復未看到明顯轉折前，5年期以上LPR有望小幅下調。

貝殼研究院統計指出，2月首套、二套房貸利率年增率分別回落143個基點和84個基點。首套利率回調，二套利率保持不變，首、二套房貸利率價差進一步擴大至87個基點。

貝殼研究院監測顯示，監測的103個重點城市中共23個城市下調了首套房貸款利率。而在首套利率動態調整的38座城市中，石家莊、哈爾濱、長春、福州等17個城市首套房貸利率回調至4%以內。

此外，貝殼研究院表示，百城銀行2月平均放款周期為28天，較上月縮短三天。意味著銀行放款速度正在加快。

貝殼研究院分析，在低利率、快速放款的信貸環境下，有助於降低民眾購房成本、加快購房流程，並幫助樓市修復。總之，在鬆綁房市政策，加上房貸利率降低等多重利好下，市場交易將持續復甦。

貝殼研究院認為，最近買房的民眾觀望情緒減弱，消費者從過往「只看不買」（看很多次、看很多套房）到現在看較少房子物件就能成交。

與此同時，貝殼研究院也從一些前瞻指標修復走勢看出房市修復具持續性：1月50城二手房價指數自2021年8月起連續17個月月增率下跌以來首次止跌，景氣指數持續回升；另外，貝殼經理信心指數已超過50的榮枯線。貝殼預計年內第一個二手房量升價穩的節點將落在2至3月間。

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