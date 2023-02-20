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跨境電商SHEIN擬在美IPO 稱2025年營收將增至585億美元

記者葉文義／綜合報導

中國跨境電商巨頭SHEIN計畫於今年晚些時候在美國進行IPO（首次公開發行），目前正在積極吸引投資者。該公司預計2025年營收將增長一倍以上，達到585億美元。這意味，SHEIN的年營收將超過零售巨頭H&M和Zara當前的年銷售額之合。

新浪科技報導，SHEIN的高階主管近日在一份演示稿中向投資者透露，該公司的目標是到2025年實現585億美元的年營收，遠高於去年的227億美元。SHEIN還預計，到2025年，平台上的商品交易總額（GMV）將增長至806億美元，較去年增長174％。

SHEIN高階主管在演示稿中還稱，要實現上述目標，SHEIN必須大幅改變銷售模式，包括贏得更多回頭客，並開始銷售更多樣化和更昂貴的服裝系列。

有分析師對此表示，這對SHEIN來說將是一個挑戰。因為SHEIN的目標受眾主要是年輕購物者，他們之前幾乎沒有表現出品牌忠誠度。

據SHEIN管理層指出，2022年在其1.42億客戶總數中，約60％的客戶是首次在該平台上購物。到2025年，SHEIN的目標是將大多數購物者轉變為忠實客戶，預計在大約2.61億購物者中，將有60％為回頭客。SHEIN還告訴投資者，該公司將推出一個全球市場，在其網站和應用程式上銷售協力廠商產品，使其與老牌線上市場ASOS和亞馬遜展開競爭。

營收 投資 亞馬遜

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