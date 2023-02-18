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安謀中國 去年淨利暴跌90% 恐影響Arm上市

記者戴瑞芬／綜合報導
安謀中國去年獲利暴跌，傳經營危機。（路透）
安謀中國去年獲利暴跌，傳經營危機。（路透）

中國半導體IP公司安謀科技（Arm China，又稱安謀中國）傳經營危機，路透根據掌握的財務文件顯示，在母集團日本軟銀指派的管理階層經營下，儘管2022年收入增長逾30%，但淨利潤暴跌90%。

安謀科技是日本軟銀旗下的英國晶片科技公司安謀（Arm）2018年在中國成立的合資公司，基於Arm技術架構進行自主研發半導體IP，由中資持股51%，Arm持股49%，擁有Arm在中國市場的永久、獨家產品銷售權，也是中國最大的晶片設計IP開發和服務供應商。

不過這家中外合資公司在2020年6月起，爆發長達兩年罷免CEO風波的經營權之爭，去年4月原先準備轉讓股權給輝達（NVIDIA），卻因美國監管問題而放手，最終轉由軟銀旗下的特殊目的公司（SPV）接手。

軟銀計畫透過首次公開募股（IPO）推進Arm在2023年3月底前上市，爭取到至少600億美元的估值。不過，為Arm貢獻了全球收入的20%到25%的安謀科技，獲利暴跌九成，為Arm是否還能按原計畫3月底如期上市，投下變數。

路透報導，根據2022年未經審計的財務收益報表，安謀科技的收入從2021年的6.65億美元增至2022年的近8.9億美元；但淨利潤從2021年的7,920萬美元跌至2022年的320萬美元。其中關鍵原因，是2022年外匯損失為3700萬美元，而前一年為收益900萬美元。

市場關注的是，安謀科技獲利銳減逾90%，在中國市場的營運投下變數，恐衝擊Arm上市計畫。

據了解，Arm在中國的收入主要靠IP授權分成，2021年約有5億美元，占Arm同年總收入的約25%。全球大多數智慧手機都仰賴Arm的技術，蘋果（Apple Inc）與高通（Qualcomm Inc）都是客戶。

安謀科技從2018年成立到2021年的收入增長250%，共有員工800餘名，其中，高端研發人員數量占比超80%，中國授權合作夥伴超過300家，合作夥伴晶片出貨量累計突破250億片。安謀科技估計2022年自研業務營收超過人民幣7億，但據路透引述消息人士表示，目前尚不清楚Arm在2022年從中國獲得多少收入。

針對安謀科技的獲利大幅驟降，路透報導，Arm強調不會對財務產生影響，因為Arm在計算利潤之前，已經先要求支付特許權使用費和許可費。針對今年3月底前上市計畫，Arm執行長上周曾表示，上市時程正按部就班。

安謀科技2022年財務表現 資料來源：路透、IT之家
安謀科技2022年財務表現 資料來源：路透、IT之家

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