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中製遊戲海外營收 連3年超過千億人民幣

財經新聞組／綜合報導
中國大陸遊戲產業全球化發展趨勢愈發明朗。圖為2021年北京國際遊戲創新大會創作大賽開賽。（新華社）
中國大陸遊戲產業全球化發展趨勢愈發明朗。圖為2021年北京國際遊戲創新大會創作大賽開賽。（新華社）

「2022年中國遊戲產業報告」14日在廣州舉辦的2022年度中國遊戲產業年會上發布。報告顯示，中國自主研發遊戲在海外市場實際銷售收入已連續三年超過每年千億元人民幣的規模。

新華社報導，報告分析，受疫情影響下全球遊戲市場下行、人民幣匯率波動較大以及海外競爭明顯加劇等因素的影響，2022年中國自主研發遊戲海外市場實銷收入為173.46億美元，儘管同比下降3.70%，但連續四年超百億美元，連續三年超過千億元人民幣。

中國音像與數字出版協會第一副理事長、遊戲工委主任委員張毅君說，2022年美、日、韓依然是中國遊戲企業主要目標市場。在自研移動遊戲海外市場收入分布中，美、日、韓分別占比32.31%、17.12%和6.97%。同時，其他地區占比在逐年提升，表明中國出海企業對新興市場的拓展力度仍在持續加大。

「海外業務拓展勢將成為更多企業的戰略選擇，中國遊戲產業全球化發展趨勢愈發明朗。」張毅君說。

近年來，隨著海外各國各地區愈加重視遊戲產業在經濟、文化以及科技等方面的作用，海外各大互聯網公司著重布局遊戲及其周邊產業鏈，加大投資和研發力度等，中國遊戲出海面對的競爭日益激烈。

遊戲行業相關人士認為，中國遊戲行業正在通過深耕本土精細化運作，拓展全球布局。如與海外發行商、渠道商合作，提高宣發效率；通過設立、收購海外工作室等方式發展研運一體化的業務模式等。

此外，報告分析指出，中國遊戲行業主動尋找海外市場新增量，探索遊戲開發新品類、發行新區域。中東、非洲和拉美等地區的人口基數較大，網路基礎設施建設日漸完善，智能手機等遊戲終端正從中低端機型向高端機型普及發展，營收潛力較大，是遊戲海外市場增長的新區域。

2022中國遊戲產業年會由中國音像與數字出版協會、廣州市黃埔區人民政府、廣州開發區管委會主辦，2月12日至14日在廣州舉辦。

張毅 匯率 營收

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