台積電ADR 上季股東加碼遠大於減碼

台積電。（路透）

美國法人近期陸續公布上季投資 標的動態，彭博資訊統計，目前已揭露的基金持股變動資料中，台積電 ADR股東上季加碼狀況遠多於減碼，加碼的基金包括全球最大避險基金橋水聯合、富達SelectTech投資組合、紐澤西州退休金 基金以及德意志銀行等。

本月14日是美國法人依法申報13F上季投資變動的最後期限。美國證券交易委員會（SEC）規定，管理超過1億美元的投資機構，包括共同基金、避險基金、養老基金、信託機構、保險公司等，每季均須公布持有的股票部位。

就台積電ADR股東動態來看，上季加碼遠超過減碼。其中，橋水去年第4季增持約3萬股台積電ADR，增持比率為14%，累計約23.7萬股，市值1,765萬美元，僅占橋水投資部位0.1%，在台積電ADR股東中排名234。

橋水上季減碼高通，並出清133檔持股，包括超微、美光及輝達等晶片股，規模各為4,580萬美元、2,389萬美元及2,190萬美元。從晶片股今年來大漲來看，橋水顯然賣的不是時候。橋水也大幅減碼消費必需品股，同時大幅新增或加碼金融股。

有許多投資人上季加碼台積電ADR的幅度甚於橋水，例如富達SelectTech投資組合提高持股169%到845萬股，德銀增持216%至632萬股，紐澤西州退休金基金提高25%到330萬股，高盛增持181.2萬股，瑞士銀行加碼293.6萬股。

其他增持超過100萬股的投資人包括FIL、Assenagon資產管理公司、Arga投資管理公司、Hudson Bay資本管理公司、AustralianSuper、Tower研究公司、加拿大皇家銀行以及安大略退休金基。

至於減碼較多者，包括GQG合夥公司減持1,138.6萬股，摩根大通減碼409.4萬股，貝萊德減碼375.7萬股，美國銀行減持188.4萬股、Massachusetts金融服務公司減碼95.3萬股等。