北京挺類ChatGPT研發 百度一大利多

百度高調宣布已經開發相關聊天機器人。（路透）

北京 市政府表示，今年將支持巨頭企業打造對準ChatGPT的大模型，著力構建開源框架和通用大模型的應用生態、加強人工智慧 算力基礎設施布局，加速人工智慧基礎數據供給等。這對正在開發相關技術的科技巨頭如百度 公司而言，是一大利多。

北京人工智慧產業創新發展大會13日舉行，北京市經濟和信息化局在會上發布「2022年北京人工智能產業發展白皮書」，在人工智慧的熱潮下，由美國人工智慧實驗室「Open AI」開發的聊天機器人「ChatGPT」備受北京關注。

此外，會上也介紹，北京在截至2022年10月擁有人工智慧核心企業1048家，占中國全國人工智慧企業總量的29%，位列全國第一；報告也稱，北京人工智慧領域核心技術人才超過4萬人，占中國全國的60%；人工智慧論文發表量居全中國第一；在專利授權數量全球排名前100的機構中，北京總部機構就有30家。

而該消息對於總部設在北京的網路巨頭「百度」是利多。近期，在人工智慧熱潮下，百度高調宣布已經開發相關聊天機器人。據微信公號「百度」13日消息，百度宣布將於3月正式推出旗下類ChatGPT應用「文心一言」，內測速度比想像還要快。

此前，百度方面表示，百度擁有ChatGPT相關技術。在人工智慧四層架構中，有全線布局。包括底層的晶片、深度學習框架、大模型以及最上層的搜索等應用。而「文心一言」的位置位於模型層。