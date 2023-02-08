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抖音進軍外賣市場 傳3月1日在中國上線服務

財經新聞組／綜合報導

中國短影音平台抖音傳出3月1日將在中國上線外賣服務，目前已在北京、上海、成都等三個城市進行內部測試。對此，抖音相關負責人回應稱，仍在試點當中，目前無具體時間表。

中央社報導，抖音是中國短影音社交平台霸主，2022年用戶數量在8.42億左右，日常活躍人數超過7億。中國本土疫情明顯趨緩，餐飲業正逐步復甦，抖音早已布局要進軍外賣市場。

鈦媒體引述知情人士稱，抖音將在3月1日上線全國外賣服務，目前已在北京、上海、成都進行內測。同時，母公司字節跳動招聘官網已掛出外賣商品高級運營經理、外賣行業解決方案運營、餐飲直播達人運營高級經理等相關職位。

據市界觀察報導，對此，抖音生活服務相關負責人回應稱，「團購配送」項目目前仍在北京、上海、成都試點當中，近期已開放該三城的商家自助入駐。後續將視試點情況，考慮逐步拓展試點城市，目前無具體時間表。

去年12月，「抖音生活服務商業觀察」宣布，將在試點城市開放「團購配送」服務，即外界所理解的抖音外賣。商家可以套餐形式在抖音的短影音或直播中展示商品，用戶在抖音購買後，商家可選擇使用抖音平台接入的協力廠商聚合配送（含順豐同城、閃送、達達快送），也可以選擇自行配送。

報導指出，透過試點，抖音正在試圖將外賣業務推向更大市場，尤其是在餐飲業務逐步復甦的當下，如何快速將業務鋪開顯然是當務之急。

天眼查App顯示，字節跳動已成功註冊多枚「抖音心動外賣」商標，國際分類包括教育娛樂、通訊服務、社會服務等，以上商標均申請於2021年7月。此外，該公司申請的「心動外賣小程式軟體」也於2021年10月獲得登記批准。

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