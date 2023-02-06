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中國基建火熱 地方債4.4兆到期壓力驟升 江蘇1.1兆最多

記者黃雅慧／綜合報導
中國地方債今年將迎來更艱困的償債壓力。（路透）
中國地方債今年將迎來更艱困的償債壓力。（路透）

中國地方債今年將迎來更艱困的償債壓力。今年開春，中國多地基建項目正緊鑼密鼓舉行開工儀式，初估有規模30兆（人民幣，下同，約4.43兆美元）基建投資，不過伴隨鉅額投資而來的是地方債壓力。

中國機構中證鵬元數據指出，2023年為城投債（地方政府為了城市基礎設施發債融資）償債高峰，總還款規模約4.4兆元，較2022年增長18.6%。

其中江蘇城投債償還總額最高，達1.1兆元；位於第二梯隊的是浙江和山東。地方還債壓力水漲船高，這也為基建項目資金能否確實到位帶來懸念。

城投債是準市政債，主業多為地方基礎設施建設或公共建設項目，屬於地方政府隱形債，主要參與者為銀行，且一般具有「保本」的「剛兑」特質，所以較易被忽略。但如果地方經濟未見起色，隨時可能引爆。

事實上，此前中國另一家機構安信證券也判斷2023年為城投債到期高峰，且全年到期規模將達近十年的峰值。其中，天津、雲南、廣西三省2023年到期占存量的比重較高，分別達到67.1%、52.2%、46.8%，均高於全國均值33.8%。特別天津自2021年以來高度依賴短債滾續，去年一 年（含）以內短債發行占比達到80.6%。

一般而言，城投公司通常是地方優質的國企，也是地方基建的「發動機」。且在解決地方建設資金短缺問題扮演要角。不過，城投公司近年來受到中國總體經濟環境需求收縮、供給衝擊與預期轉弱等三重壓力影響，地方財政收入銳減，債務風險加劇，導致負債率居高不下。

據Wind統計中國2090家融資平台經營情況，2014年至2021年間，從整體資產負債率分布來看，近十分之一的城投公司資產負債率超過70%，62.6%的城投公司資產負債率分布在50%~70%。

粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，城投債中，短期債務占比較高，債務滾續頻繁。在城投平台有息債務中，短期債務規模占比達到24.5%，代表一年內有近四分之一債務需要「借新還舊」。

羅志恒從已有數據判斷，未來城投平台經營情況還將持續惡化，主要表現在城投平台資產負債率緩慢抬升、還本付息的能力逐年下降以及盈利能力較弱、現金流差等。

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