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鴻海1月營收6604億台幣 同比增48.1%歷年最旺

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海5日公布元月合併營收6604億元（新台幣，下同，約220.27美元），不受農曆年假期工作天數銳減影響，逆勢月增逾4.9%，為歷年最旺的元月，並較去年同期大增逾48.1%，優於市場與公司預期。

值得注意的是，去年農曆年假期落在2月，今年則在元月，亦即去年元月工作天數為31天，今年則僅約20天，鴻海今年元月業績仍強勢繳出年增率超過48%佳績，讓法人圈相當驚艷。

鴻海表示，元月營收出色，主因中國大陸鄭州廠區恢復正常生產，加上出貨提升。

鴻海指出，元月營收達成率略高，看好本季營運將可達外界預期。鴻海訂3月15日舉辦法說會，公布上季財報及展望，法人預期本季將淡季不淡。鴻海分析，元月與去年12月相較，「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」維持成長；「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」則衰退。

「消費智能產品類別」方面，鴻海表示，由於鄭州廠區恢復正常生產，此類產品出貨提升，加上前一個月基期較低，故月對月有強勁雙位數增長。「電腦終端產品類別」因元月客人拉貨動能較大，月對月也出現顯著成長。至於「雲端網路產品類別」因2022年12月為銷售旺季，基期較高，加上今年元月逢農曆春節假期，工作天數較少，故月對月表現衰退。「元件及其他產品類別」，也受工作天數較少影響，月對月表現衰退。

與去年同期相較，元月「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」皆有強勁雙位數成長；「雲端網路產品類別」表現約略持平；「元件及其他產品類別」則有衰退情況。

鴻海表示，「消費智能產品類別」因鄭州廠區恢復正常生產，在此類產品出貨提升，以及基期不同下，該類別年對年強勁雙位數增長。「電腦終端產品類別」則因今年料況供應較去年同期改善，故年對年顯著成長。

另外，「雲端網路產品類別」，本類別年對年表現約略持平。「元件及其他產品類別」因2022年農曆春節假期發生於2月，使得同比2022年1月基數較高，故本類別年對年有衰退情形。

鴻海 雲端 營收

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