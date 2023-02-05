全力復甦經濟 中各省招工 上演「家門到廠門」搶人大戰

乘坐專列的550名貴州遵義務工人員在高鐵月台候車，準備前往浙江省。（中新社）

中國疫後，2023年經濟將快速復甦，各機構普遍預估今年GDP總量增長約5%。春節過後，各省積極招工，上演「家門到車門、車門到廠門」的搶人大戰。

今年各省已下達動員令全力復甦經濟，中新網報導，不少地方春節前夕就開始部署保障新一年的用工安排。有的地方「先人一步」，將招聘會搬到了農民工家門口，通過現場擺台、直播帶崗，讓招工更快捷、就業 更方便。

農民工第一大省的廣東，農民工總量達4200萬人，其中外省農民工2300萬人。春節前夕，中山市10家重點企業及人力資源機構乘坐跨省招工專車奔赴廣西賀州、貴港等地招工。廣東省人社廳也帶領佛山、惠州、清遠等市的公共就業服務機構和8家企業負責人，赴甘肅參加東西部勞務協作專項活動。

勞務輸出大省四川在春節後迎來跨省招聘。1月29日，浙江、福建、重慶、廣東等省(市)及四川省內共251家用人單位帶著2.6萬餘個就業崗位來到四川省廣安市，現場吸引近2萬名群眾參與求職招聘，當天達成就業意向協定3941人。

浙江省多市也在節後動起來。在寧波，市縣聯動共組織43支小分隊、超200家次優質企業，攜超3萬個崗位需求，分赴安徽、江西、四川、雲南、貴州、湖北、河南 等12個省份50個縣級勞務輸出地密集開展赴外勞務招聘行動。舟山市也組織了19家企業、攜1133個崗位分赴四川達州、雲南保山開展為期6天的勞務協作、招工引才活動。

浙江溫州市甚至早在1月12日就啟動「春風行動」的異地招聘會，全市計畫展開近百場系列現場招聘會，預計三千餘家企業參會，提供20萬餘個崗位。

用工大省們為農民工返崗復工 還做好包機、包車接人，「就業直通車」使農民工能夠從家到企業「點對點」無縫銜接服務。

1月26日晚，廣東首趟返崗免費專列搭載400餘名廣西員工抵深；1月30日，544名廣西務工人員搭乘入粵返崗免費專列抵達廣州。廣東省人社廳說，春運期間，全省人社部門計畫節後直接組織返崗專列14趟，專車380班次，包機3趟，「點對點」組織外省勞動者入粵返崗2.5萬人。

福建在1月26日下午，首趟免費返崗復工包機是來自雲南的238名返崗務工人員抵達福州；1月27日下午，滿載新招聘的169名寧夏員工的包機也抵達廈門。福建省各地市的「點對點」輸轉務工人員，預計輸轉158趟、超2萬人。

在重慶，集中輸送超110萬名外出務工人員返崗就業。

多地跨省「搶人」，一些地方則針對返鄉人才提供優質崗位「留人」。春節期間，江蘇鹽城先後組織10多場返鄉人才專場招聘會，有針對性地拿出2200多個優質崗位，鼓勵在外人才回鄉發展。