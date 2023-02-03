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經濟強勁回暖 中國快遞量恢復 連3天日收逾3億件

財經新聞組／綜合報導
中國日均快遞量恢復至3億件以上。圖為工作人員在中國郵政集團公司河北新樂市分公司分揀廠區作業。（新華社）
中國日均快遞量恢復至3億件以上。圖為工作人員在中國郵政集團公司河北新樂市分公司分揀廠區作業。（新華社）

中國家郵政局的監測數據顯示，1月29日以來連續三天每天快遞業務量超過3億件，1月31日全網攬收量達到3.58億件。

中新社報導，中國國家郵政局監測數據顯示，農曆新年以來，中國全國快遞業務量連續穩步上漲，1月29日以來連續三天每天超過3億件，1月31日全網攬收量達到3.58億件，恢復到日常水平，展現出快遞業的強大恢復能力和發展韌性，折射出中國消費市場需求加快釋放、經濟發展充滿活力的態勢。

快遞業一頭連著生產供給，一頭連著消費需求，被稱為經濟發展與消費活力的晴雨表。中國國家郵政局表示，快遞業的快速恢復得益於中國經濟的強勁回暖和消費潛力的持續釋放，也得益於快遞業的提前謀劃、全力以赴。 　　

據了解，郵政管理部門大力推進保通保暢和復工返崗工作，通過研判形勢，提前指導企業做好人員的儲備、節後迅速啟動復工準備，及時掌握企業用工需求，拿出實際舉措幫助企業填補用工缺口，確保行業運行暢通有序。 　　

此前數據顯示，今年中國春節長假期間（1月21日至27日），中國全國郵政快遞業運行情況總體安全平穩，攬收快遞包裹大約4.1億件，與去年春節假期相比增長5.1%，較2019年同期增長192.9%；投遞快遞包裹3.3億件，與2022年春節假期相比增長10.0%，較2019年春節假期增長254.8%。

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