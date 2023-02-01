中國去年稅收減少3.5% 稅務總局將嚴打各類偷逃騙稅行為

中國去年稅收下降3.5%，稅務總局表示將進一步打擊各類偷逃騙稅違法行為。（取自國家稅務總局微信公眾號）

中國財政部公布，2022年，中國全國稅收收入下降3.5%，但全國一般公共預算支出增長6.1%。中國國家稅務總局稽查局局長江武峰表示，2023年，稅務部門將進一步依法打擊各類偷逃騙稅違法行為，努力營造規範有序、公平競爭的稅收法治環境。

據中證網報導，江武峰31日在國家稅務總局記者會上表示，2022年，稅務部門始終保持「嚴查狠打」涉稅違法犯罪行為的高壓態勢，充分發揮稅務、公安 、檢察、海關、人民銀行、外匯管理六部門常態化打擊虛開騙稅工作機制作用，嚴厲打擊騙取留抵退稅 、騙取出口退稅和虛開發票等各類涉稅違法犯罪行為，依法查處一批典型案件並公開曝光，有力有效維護了經濟稅收秩序和國家稅收安全。

江武峰指出，2022年，中國全國稅務稽查部門累計查實7813戶涉嫌騙取或違規取得留抵退稅企業，六部門聯合打擊虛開騙取留抵退稅團夥225個，共計挽回留抵退稅及各類稅款損失人民幣155億元（約22.9億美元）。

在常態化打擊虛開發票和騙取出口退稅方面，累計檢查涉嫌虛開發票騙取出口退稅企業20餘萬戶，認定虛開發票860餘萬份，挽回出口退稅損失人民幣73億元（約10.8億美元），一批涉稅違法犯罪分子被繩之以法。

江武峰稱，去年國家稅務總局聚焦重點行業和重點領域涉稅違法風險，集中力量查處了一批偷逃稅大要案件，對部分高風險行業開展了專項整治，特別是持續加強文娛領域綜合治理，組織查處了一批演藝明星和網絡主播偷逃稅款案件，有力規範了行業稅收秩序，維護了社會公平正義，也促進了相關行業健康發展。

與此同時，國家稅務總局還持續曝光案件加強警示震懾，全年累計曝光716起騙取留抵退稅案件、22起虛開發票和騙取出口退稅案件、10起涉稅中介及其從業人員違法違規案件、6起演藝明星和網絡主播偷逃稅案件，有力釋放了「偷騙稅必嚴打」、「違法者必嚴懲」的強烈信號。

江武峰強調，2023年，稅務部門將堅決貫徹落實中共中央、國務院 決策部署，進一步聚焦高風險重點行業重點領域依法打擊各類偷逃騙稅違法行為，進一步發揮六部門常態化打擊虛開騙稅工作機制作用，進一步提高風險發現、精準打擊能力，更加有力地發揮稅務稽查打擊涉稅違法、維護稅收安全、促進稅收治理的職能作用，努力營造規範有序、公平競爭的稅收法治環境。