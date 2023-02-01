我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

中國去年稅收減少3.5% 稅務總局將嚴打各類偷逃騙稅行為

記者林則宏／綜合報導
中國去年稅收下降3.5%，稅務總局表示將進一步打擊各類偷逃騙稅違法行為。（取自國家稅務總局微信公眾號）
中國去年稅收下降3.5%，稅務總局表示將進一步打擊各類偷逃騙稅違法行為。（取自國家稅務總局微信公眾號）

中國財政部公布，2022年，中國全國稅收收入下降3.5%，但全國一般公共預算支出增長6.1%。中國國家稅務總局稽查局局長江武峰表示，2023年，稅務部門將進一步依法打擊各類偷逃騙稅違法行為，努力營造規範有序、公平競爭的稅收法治環境。

據中證網報導，江武峰31日在國家稅務總局記者會上表示，2022年，稅務部門始終保持「嚴查狠打」涉稅違法犯罪行為的高壓態勢，充分發揮稅務、公安、檢察、海關、人民銀行、外匯管理六部門常態化打擊虛開騙稅工作機制作用，嚴厲打擊騙取留抵退稅、騙取出口退稅和虛開發票等各類涉稅違法犯罪行為，依法查處一批典型案件並公開曝光，有力有效維護了經濟稅收秩序和國家稅收安全。

江武峰指出，2022年，中國全國稅務稽查部門累計查實7813戶涉嫌騙取或違規取得留抵退稅企業，六部門聯合打擊虛開騙取留抵退稅團夥225個，共計挽回留抵退稅及各類稅款損失人民幣155億元（約22.9億美元）。

在常態化打擊虛開發票和騙取出口退稅方面，累計檢查涉嫌虛開發票騙取出口退稅企業20餘萬戶，認定虛開發票860餘萬份，挽回出口退稅損失人民幣73億元（約10.8億美元），一批涉稅違法犯罪分子被繩之以法。

江武峰稱，去年國家稅務總局聚焦重點行業和重點領域涉稅違法風險，集中力量查處了一批偷逃稅大要案件，對部分高風險行業開展了專項整治，特別是持續加強文娛領域綜合治理，組織查處了一批演藝明星和網絡主播偷逃稅款案件，有力規範了行業稅收秩序，維護了社會公平正義，也促進了相關行業健康發展。

與此同時，國家稅務總局還持續曝光案件加強警示震懾，全年累計曝光716起騙取留抵退稅案件、22起虛開發票和騙取出口退稅案件、10起涉稅中介及其從業人員違法違規案件、6起演藝明星和網絡主播偷逃稅案件，有力釋放了「偷騙稅必嚴打」、「違法者必嚴懲」的強烈信號。

江武峰強調，2023年，稅務部門將堅決貫徹落實中共中央、國務院決策部署，進一步聚焦高風險重點行業重點領域依法打擊各類偷逃騙稅違法行為，進一步發揮六部門常態化打擊虛開騙稅工作機制作用，進一步提高風險發現、精準打擊能力，更加有力地發揮稅務稽查打擊涉稅違法、維護稅收安全、促進稅收治理的職能作用，努力營造規範有序、公平競爭的稅收法治環境。

退稅 國務院 公安

上一則

電池龍頭 寧德去年大賺44億美元 力壓天齊鋰業

下一則

中國去年工業企業利潤 下跌4% 外商、港澳台企業表現最差

延伸閱讀

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
今年十大抵稅項目別錯過

今年十大抵稅項目別錯過
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

2023-01-28 20:29
SIA說，美國政府將受到制裁中國舉措的反噬。（歐新社）

SIA：美國制裁中國的晶片業 是在打七傷拳

2023-01-30 14:15
中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

中國解禁後大開放，全球通膨恐將再起

2023-01-29 21:40
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

2023-01-28 11:08
輝達創辦人黃仁勳的身價近來不斷翻揚，今年來暴增37%，達到189億美元。 路透

輝達創辦人黃仁勳身價大漲的秘密武器是「它」

2023-01-28 16:06

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機