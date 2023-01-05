宏碁擺脫高庫存 今年毛利率看升

個人電腦（PC）市況低迷之際，台灣宏碁 電腦率先走出高庫存陰霾，董事長陳俊聖4日指出，目前產業仍處於清理庫存階段，但宏碁2022年底庫存已到健康水位，近期中國疫情 再起導致供應鏈 產能受限，宏碁上季更出現7%訂單無法滿足狀況，將遞延至本季出貨。

宏碁4日凌晨舉行2023美國消費性電子展（CES）線上新品發表會，下午舉行記者會，陳俊聖釋出以上訊息。他強調，相較同業忙著降庫存，宏碁因上季訂單無法完全滿足，為避免無法出貨風險，宏碁目前將刻意拉高成品庫存因應。

針對庫存問題，陳俊聖談到，「到去年第四季對庫存水準滿有把握的，金額還會再下去一點，且公司淨現金還會上來一點。」目前公司庫存調整已告尾聲、達到健康水準。但相對宏碁擺脫高庫存壓力，整體PC產業仍在清庫存階段。

此外，去年下半年各大PC廠為了清庫存，大力殺價競爭，導致PC產品平均銷售單價（ASP）不斷向下，拖累各家品牌廠毛利率走低。隨著宏碁清庫存告尾聲，預期也有助今年毛利率持穩，甚至還有向上空間。

陳俊聖說，目前宏碁庫存從向下趨勢又往上提升一些，主要是供應鏈在這段時間受中國疫情升溫影響生產步調，「甚至有供應鏈廠商開出來的產能不到一半！」

PC供應鏈自去年下半年市場需求急凍後，近期出現供不應求現象。陳俊聖透露，供應鏈供不上貨，導致去年第四季要拿到下到工廠的訂單很難，「宏碁到去年底還有很多訂單沒出，大約有7%貨沒辦法出。」為保險起見，宏碁刻意拉高三周成品庫存天數，從健康水位六至八周，提升為十至11周。

宏碁目前對位於中國供應鏈何時能恢復正常沒把握，不過，去年第四季遞延的訂單將在本季出貨。惟宏碁目前對今年PC市況仍持保守看待。

陳俊聖指出，依研調機構IDC數據，筆電的「剛需」出貨量大約落在2017年至2019年，隨後進入疫情期間需求暴增，若要回到剛需，預期快則一年、慢則兩年，但宏碁對後市不悲觀，相信新商業模式跟新刺激能找到需求。