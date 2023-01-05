我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

宏碁擺脫高庫存 今年毛利率看升

記者吳凱中／綜合報導

個人電腦（PC）市況低迷之際，台灣宏碁電腦率先走出高庫存陰霾，董事長陳俊聖4日指出，目前產業仍處於清理庫存階段，但宏碁2022年底庫存已到健康水位，近期中國疫情再起導致供應鏈產能受限，宏碁上季更出現7%訂單無法滿足狀況，將遞延至本季出貨。

宏碁4日凌晨舉行2023美國消費性電子展（CES）線上新品發表會，下午舉行記者會，陳俊聖釋出以上訊息。他強調，相較同業忙著降庫存，宏碁因上季訂單無法完全滿足，為避免無法出貨風險，宏碁目前將刻意拉高成品庫存因應。

針對庫存問題，陳俊聖談到，「到去年第四季對庫存水準滿有把握的，金額還會再下去一點，且公司淨現金還會上來一點。」目前公司庫存調整已告尾聲、達到健康水準。但相對宏碁擺脫高庫存壓力，整體PC產業仍在清庫存階段。

此外，去年下半年各大PC廠為了清庫存，大力殺價競爭，導致PC產品平均銷售單價（ASP）不斷向下，拖累各家品牌廠毛利率走低。隨著宏碁清庫存告尾聲，預期也有助今年毛利率持穩，甚至還有向上空間。

陳俊聖說，目前宏碁庫存從向下趨勢又往上提升一些，主要是供應鏈在這段時間受中國疫情升溫影響生產步調，「甚至有供應鏈廠商開出來的產能不到一半！」

PC供應鏈自去年下半年市場需求急凍後，近期出現供不應求現象。陳俊聖透露，供應鏈供不上貨，導致去年第四季要拿到下到工廠的訂單很難，「宏碁到去年底還有很多訂單沒出，大約有7%貨沒辦法出。」為保險起見，宏碁刻意拉高三周成品庫存天數，從健康水位六至八周，提升為十至11周。

宏碁目前對位於中國供應鏈何時能恢復正常沒把握，不過，去年第四季遞延的訂單將在本季出貨。惟宏碁目前對今年PC市況仍持保守看待。

陳俊聖指出，依研調機構IDC數據，筆電的「剛需」出貨量大約落在2017年至2019年，隨後進入疫情期間需求暴增，若要回到剛需，預期快則一年、慢則兩年，但宏碁對後市不悲觀，相信新商業模式跟新刺激能找到需求。

宏碁 供應鏈 疫情

上一則

日經：戴爾計畫2024年全面停用中國製造晶片

下一則

今年失業率 恐大幅飆升

延伸閱讀

台積電在美設廠 施振榮：台灣存在價值就是服務全球

台積電在美設廠 施振榮：台灣存在價值就是服務全球
苦於清庫存 美零售商求供應商：別再送貨

苦於清庫存 美零售商求供應商：別再送貨
張忠謀出席APEC峰會 主動起身與戴琪短暫晤談

張忠謀出席APEC峰會 主動起身與戴琪短暫晤談
台灣PC供應鏈看淡明年市況 出貨衰退估雙位數

台灣PC供應鏈看淡明年市況 出貨衰退估雙位數

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33
電影「大賣空」主角本尊貝瑞推文表示，不管從任何角度來看，美國已陷入衰退；儘管通膨已觸頂，但絕非這個上升周期的最後一個高峰，美國政府未來若推出刺激措施，將推升通膨再度上揚。 （美聯社）

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

2023-01-02 07:24
特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

如何自毀品牌形象？克魯曼舉馬斯克為負面教材

2022-12-31 07:12
能源價格是2023年全球經濟衰退的一項重要指標。（歐新社）

2023年全球是否衰退，端視這三項因素

2023-01-02 05:05

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪