比亞迪電動車銷量去年186萬輛 稱冠中國 有望躍全球霸主

比亞迪公布去年全年新能源汽車 銷量達到186萬輛，年增208%，不僅成為中國車市銷售冠軍，並超越特斯拉 去年的131萬輛，有望成為全球新能源汽車銷售冠軍。

比亞迪及特斯拉去年銷量都首次突破100萬輛，特斯拉銷售131萬輛，年增40%，不過攤開比亞迪銷售數據顯示，比亞迪186萬輛中，純電動車約91萬輛，其餘則是插電式混合動力汽車，顯然在純電動車領域，特斯拉仍是全球銷售霸主。

比亞迪去年12月產銷快報顯示，當月新能源汽車銷量23.5萬輛，年增150%，自去年9月以來，比亞迪每月銷量都超過20萬輛，並呈現逐月走高，到12月來到最高點，主要原因是比亞迪在去年底預告說今年1月要漲價，導致消費者積極下單搶買，因為等到今年才買比亞迪汽車就變貴了。

反觀特斯拉則是在去年第4季降價促銷，但銷量依舊不如預期，特斯拉去年第4季在全球生產43.9萬輛，但交車40.5萬輛，雖然創下交車量新高，但仍稍低於華爾街 此前所預估的42.9萬輛交付量，顯然有3萬多輛汽車賣不掉。

從2022年全年來看，特斯拉共生產136.9萬輛汽車，共交車131.3萬輛汽車，這是特斯拉全球產量和交車量首度突破百萬輛，其中超過120萬輛為Model 3和Y系列。特斯拉2021年全年交車量僅93.6萬輛，雖然2022年交車量年增40%，但未能達到華爾街預期，同樣也沒有達成特斯拉此前所設定的150萬輛年銷量目標。

事實上，比亞迪在去年初所設定的全年銷售目標也是150萬輛，顯然就是鎖定特斯拉做為假想敵，沒想到比亞迪不僅超過特斯拉，並且最終以186萬輛達成目標率高達124%。

對於2023年比亞迪汽車銷量，東吳證券預估有望超過300萬輛，將比去年成長近60%，主要原因是比亞迪掌握動力電池來源，加上新車型陸續推出，以及出口海外市場穩定成長。

值得一提的是，比亞迪12月海外銷量達到1.1萬輛，其在11月海外乘用車出口達到1.2萬輛，首次超過1萬輛大關，累計比亞迪全年海外銷售已經達到5.5萬輛，超越法人此前給出的5萬輛預測目標。