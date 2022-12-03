中學者：全球生產網絡恐重塑 籲積極參與全球經濟治理

與西方國家關係緊張、「動態清零」防疫政策等因素，導致部分外商重新思考在中國的產業布局。圖為南京一家科技企業的生產線。（新華社）

中國能否持續鞏固「世界工廠 」地位？中國商務部研究院國際市場所所長許英明表示，從外部環境來看，受地緣衝突、疫情 、極端天氣等因素影響，原有的國際經濟關係規則框架面臨調整，全球生產和供應網絡可能重塑，外貿產業鏈供應鏈 不確定性增加。

與此同時，當前中國國內疫情多發頻發，疫情防控形勢嚴峻複雜，統籌疫情防控和經濟發展難度有所增加，經濟下行壓力加大，外貿產業生產配套、物流等方面面臨一定挑戰，穩定外貿產業鏈供應鏈任務艱巨。

許英明在接受中新網專訪時坦承，當前全球疫情仍在持續，外需不確定性增強，中國國內也面臨高效統籌疫情防控和經濟發展的挑戰，中國外貿「穩量提質」任務艱巨。

他建議，中國應積極參與全球經濟治理，積極參與世界貿易組織（WTO）改革，積極推進加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP）和「數位經濟夥伴協定」（DEPA）等多邊合作協定。

對於當前中國存在一些訂單和產業外遷的現象，許英明認為，這既有中國要素成本上升和產業結構調整的因素，又有中美貿易摩擦等國際大環境的影響。

他指出，隨著中國國內產業的持續升級、要素結構的變化，部分市場主體進行了全球布局，這也基本符合國際分工和產業升級的發展規律。許英明不諱言，部分訂單和產業外遷，短期內會影響區域的就業和產業鏈布局。

至於中國「世界工廠」的地位會否因此動搖？許英明強調，短期來看，目前產業外遷的還是以勞動密集型產業和產業鏈相對低端環節為主。

此外，中國有門類齊全、配套完備的產業鏈供應鏈體系，許英明說，短期內，其他國家和地區難以構建和替代中國產業鏈供應鏈體系，中國在全球產業鏈供應鏈中的地位也不會改變，中國作為「世界工廠」的地位不會動搖。

但他仍提醒，需要避免跨國研發機構、產業鏈龍頭等產業鏈的關鍵環節和關鍵領域外遷，方能鞏固提升中國在全球產業鏈供應鏈中的地位。