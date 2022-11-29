拼多多第三季淨利暴增5.4倍 營收年增65%雙雙優於預期

拼多多第三季營收與淨利潤雙雙優於市場預期，激勵美股盤前大漲14%。（取材自北京商報）

拼多多28日發布今年第三季財報顯示，第三季營收 355億元（人民幣，下同，約49.25億美元），年增65%，淨利潤 105.8億元（約14.68億美元），年增546%，雙雙優於市場預期。該數據激勵拼多多在美股盤前大漲14%。

拼多多董事長兼首席執行官陳磊表示，未來將繼續堅持以實為本，加大投入供給側升級，服務實體經濟，將繼續扎根實業，加大科技研發投入，幫助農村實體發展，進一步助力供應鏈提效，服務製造業數位化發展，推動供給側升級。

拼多多持續加大技術創新的投入，第三季在研發費用上年增11.4%，達27億元，創歷史新高。其他支出也有增加：總營運費用增長38%；銷售和營銷費用上，因促銷與廣告活動支出增加，年增40%；一般及行政開支則因為員工相關費用增加，年增171%。

拼多多財務副總裁劉珺表示，本季帳面利潤臨時增加，部分項目的投入有所延遲，不能完整反映公司的實際生產經營情況，拼多多將進一步加大投入，助力科技創新與供給側升級，用技術創造長期價值。

就營收來源看，第三季來自網路營銷服務及其他的收入年增58%；來自交易服務的收入年增102%；不過，來自商品銷售的營收則呈現減少，較去年同期下滑31%。

此前，各法人機構均看好拼多多第三季財報表現，包括跨境電商 與賣菜業務虧損減少等。招銀國際認為，拼多多強大的用戶黏性有助於確保活躍成交量。隨著愈來愈多的品牌和商家通過拼多多的平台銷售，其變現潛力持續提升。相較電商同業，拼多多具備更快的網站成交金額（GMV）增長，同時貨幣化率（指營收/GMV，代表電商通過買賣商品差價之外獲得的收入，比如廣告、推廣位、競價排名等）也有進一步的提升空間。

事實上，在網路電商企業紛吹起降本增效風時，拼多多逆勢而行。第二季財報便有不凡表現，在不減「百億補貼」力度下，第二季營收仍有年增36%的成績。據此前的財報，拼多多透露的活躍買家數量，2021年底達到8.6億。