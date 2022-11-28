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中國前10月工業利潤約9724億美元 衰退3%、降幅擴大

記者黃雅慧／綜合報導

受到中國疫情多地散發、工業生產者指數（PPI）年增率由漲轉降等因素影響，中國10月規模以上工業利潤降幅持續擴大。據中國國家統計局27日公布數據顯示，今年前十個月，規模以上工業企業利潤為人民幣6.98兆元（約9724億美元），年減3%，降幅較前值2.3%擴大0.7個百分點，為2020年9月以來的兩年最低。

數據顯示，各類別企業增長不一。中國國有控股企業實現利潤增長1.1%，較前值減少2.7個百分點；私營企業實現利潤下降8.1%，與前值持平；而外商及港澳台商投資企業實現利潤下降7.6%，降幅較前值減少1.7個百分點，實現連續三個月改善。

在統計期內，41個工業大類行業中，跌幅最大的行業包括石油、煤炭和燃料加工業，其利潤暴跌70.9%，前值為跌67.7%。而電腦、通訊和其他電子設備製造業下降2.9%，紡織業下降16.4%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降20%。

有19個行業利潤總額按年增長，22個行業下降。其中石油和天然氣開採業利潤總額年增1.1倍；煤炭開採和洗選業增長62%，電氣機械和器材製造業增長29%，電力、熱力生產和供應業增長28.1%。值得注意的是，在促進汽車消費的帶動下，汽車銷售保持增長，同時帶動汽車製造業利潤增長0.8%，今年以來累計利潤首次由降轉增。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹分析，整體來看，工業企業利潤下降，結構繼續改善，部分中下游行業利潤回升明顯。但也要注意到，近期中國疫情多點散發，世界經濟衰退風險加劇，工業企業效益恢復面臨較大壓力。

中國光大銀行分析師周茂華則表示，由於中國需求整體疲軟及部分製造業的投入成本居高不下，工業利潤繼續承壓。

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