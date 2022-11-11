中國即時零售興盛 2026年規模估上兆人民幣

中國即時零售市場規模持續擴大，圖為在山西太原，消費者在超市選購商品。（中新社）

中國連鎖經營協會9日發布「2022年中國即時零售發展報告」。報告指出，近年來，即時零售在中國快速發展，尤其是新冠疫情 發生以來業務急速攀升。預計到2026年，即時零售相關市場規模將超過人民幣1兆元（約1386.68億美元）。

中新社報導，何為即時零售？據報告介紹，即時零售是伴隨零售數位化和即時配送業務的快速崛起而誕生的零售新業態。其最大特點是以實體門店為供應鏈 、以即時履約配送體系為依託，為消費者提供更高便利性和時效性的到家業務，滿足消費者應急需求或常態下即時需求。

即時零售囊括了線上交易平台、線下實體零售商、品牌商、第三方（或商戶自有）配送物流的完整零售體系，實現線上下單、線下履約。其時效性極強，即從消費者線上下單到貨品送達消費者手中的配送時間一般控制在1小時以內，多數場景下可實現30分鐘內完成履約；服務半徑在3公里至5公里；通常是點對點服務，沒有中轉環節。

大陸即時零售的市場規模有多大？報告稱，據估算，2020年至2021年，即時零售的市場規模年同比增長率保持在80%至100%。在可以預見的未來幾年，將依然保持高速增長。業內人士普遍預測，即時零售市場規模未來幾年復合增長率在50%左右。預計到2026年底，即時零售行業相關市場規模將超過1兆元。

即時零售將對零售行業產生什麼影響？報告認為，從短期來看，即時零售相比傳統電商 ，除了在配送時效上具有明顯優勢外，在產品豐富度、商品價格上尚無法與傳統電商相比。從長期來看，即時零售的品類不斷擴張，將會逐漸蠶食傳統電商平台的市場份額，並且對線下實體零售業態便利店帶來挑戰。