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PC／NB低迷 華碩、宏碁10月營收大減逾三成

記者吳凱中／綜合報導
PC、NB市況低迷，品牌雙A華碩、宏碁9日公布10月營收均月減逾三成。（美聯社）
PC、NB市況低迷，品牌雙A華碩、宏碁9日公布10月營收均月減逾三成。（美聯社）

PC／NB市況低迷，台灣品牌雙A華碩、宏碁9日公布10月營收均月減逾三成，華碩單月營收失守500億元（台幣，下同，約15.67億美元）大關，僅剩約403億元，宏碁則滑落至200億元之下，降至約180億元。

法人指出，華碩、宏碁10月業績驟降，反映終端需求不佳，PC／NB市況短期難以扭轉。宏碁強調，將專注降低庫存並增加淨現金，以因應產業挑戰。

華碩10月集團營收403.18億元，下探近三個月低點，月減32.6%，年減10.4%；前十月合併營收4504.3億元，年增5.2%。

華碩將於10日舉行法說會，公布上季財報與後市營運展望。儘管今年產業市況不佳，華碩採取逆勢擴張策略，也造成目前庫存相對同業高的情況，截至第二季底庫存高達2061億元，市場關注第三季庫存水位是否進一步下降。華碩先前設定目標，年底將把庫存降到1500億元。

研調機構集邦科技（TrendForce）預估，第四季全球筆電出貨量恐下滑至4290萬台，季減7.2%，年減32.3%，低於疫情前同期水準。

分析師指出，產業大環境不佳，加上季節性因素影響，讓宏碁、華碩經歷8、9月月營收連續增長後，10月業績同步下滑，宏碁主要反映PC需求不佳，華碩除PC因素外，市況低迷亦為衰退原因。

宏碁10月營收180.5億元，月減33.5%，年減35.6%，為今年以來單月次低；前十月合併營收2,336.3億元，年減10.3%。

宏碁已預告下半年PC業務將面臨衰退。宏碁董事長陳俊聖指出，PC產業市況到明年中旬「觸底」，但非反彈，由於2022年上半年出貨仍為高點，2023年上半年預計出貨量將雙位數下滑。

陳俊聖強調，目前宏碁營運目標是「穩紮穩打」，聚焦降低庫存金額及提高現金水位。庫存方面，宏碁第三季庫存價值為581.31億元，較第二季減少53.11億元，公司目標是降到以往的400億至500億元區間。

華碩9日股價收244.5元，上漲2.5元，外資連三日買超。宏碁收24.2元，上漲0.15元，外資連九買，累計買超2.77萬張。

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