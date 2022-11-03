我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

央企、民企合作 中聯通、騰訊「混改」合設公司

記者葉文義／綜合報導
中國國家市場監管總局批准中國聯通與騰訊（圖）控股旗下的創投子公司設立合營公司 ，進行內容分發網絡和邊緣計算業務。（中通社）
中國國家市場監管總局批准中國聯通與騰訊（圖）控股旗下的創投子公司設立合營公司 ，進行內容分發網絡和邊緣計算業務。（中通社）

中國近年來積極推動央企和優質民企混改合作，如今再添一例。中國國家市場監管總局2日發布通知稱，已批准中國聯通與騰訊控股旗下的創投子公司設立合營公司 ，主要從事內容分發網絡（CDN）和邊緣計算業務。

對此，有專家認為，有利當局持續以公有制為主體，並結合多種所有制，共同發展混合所有制經濟。

通知顯示，聯通創新創業投資有限公司（簡稱聯通創投）與深圳市騰訊產業創投有限公司（簡稱騰訊產投）新設合營企業案，獲得無條件批准。受相關消息激勵，2日中國聯通A股衝上漲停，騰訊控股繼1日大漲逾10％後，2日又漲1.41％。

據相關資料，交易完成後，聯通創投、騰訊產投、有關員工持股平台將分別持有合營企業48％、42％、10％的股權，聯通創投、騰訊產投共同控制合營企業。

實際上，聯通創投與騰訊產投背後的兩家集團，有著密切的合作關係。早在2017年，中國聯通與騰訊便在央企混改中「牽手」，中國聯通當時公告約780億（人民幣，下同）的混改方案中，引入包括百度、阿里巴巴、騰訊、京東、蘇寧等在內的共13家戰略投資者，其中騰訊投資110億占最多。

2018年在上海召開世界移動大會上，中國聯通與騰訊簽署框架協議，結為戰略合作夥伴，雙方圍繞5G展開聯合創新，並建立「5G聯合創新實驗室」，在邊緣計算、車聯網、高精度定位等領域長期合作。

對於中國聯通再度牽手騰訊，仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，央企和優質民企推進混改合作，可促進國有資本、集體資本、非公有資本等相互融合，優化投資和營商環境。另有分析稱，央企混改目的是為讓國企在改革中能夠增加競爭力和活力，與此同時，給予民營企業市場競爭力，助力民營企業發展。

實際上，中國國務院國企改革領導小組近日已審議通過第三批混改試點名單，已確定將31家國企納入第三批試點範圍。在此之前，發改委、國資委已展開兩批共19家央企混改試點。中國國資委副秘書長彭華崗近日則表示，下一步中國將按分層分類的原則加快推進混改，積極推進主業處於充分競爭行業和領域的商業類國企混改，有效探索重點領域混改。

中國聯通。（路透）
中國聯通。（路透）

投資 5G 國務院

上一則

外資買台股 近兩年賺2995億美元

下一則

疫情衝擊客流量 中國首間特斯拉門市熄燈

延伸閱讀

騰訊最大股東暫停出脫持股 各路場外資金抄底

騰訊最大股東暫停出脫持股 各路場外資金抄底
「中國巴菲特」段永平砸320萬美元 加碼再增持騰訊

「中國巴菲特」段永平砸320萬美元 加碼再增持騰訊
騰訊加大回購自家股票力度 中國巴菲特再度增持

騰訊加大回購自家股票力度 中國巴菲特再度增持
楊冪、許凱新戲突延播 戲迷怒喊：退錢

楊冪、許凱新戲突延播 戲迷怒喊：退錢

熱門新聞

世界首富、推特新老闆馬斯克。資料照片。(路透)

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

2022-10-27 21:32
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

2022-10-26 11:17
在亞馬遜、Meta等網路大咖表現一片慘澹之際，加拿大電商平台Shopify一枝獨秀，甫公布的第3季營收擊敗分析師預期。 （路透）

亞馬遜等網路大咖倒成一片 唯獨這家電商挺住了

2022-10-28 08:15
美股道瓊工業指數享受「光輝的十月」，但包括臉書母公司在內的大型科技股這一個月來卻摔得鼻青臉腫。圖／美聯社

10月道瓊笑vs.科技巨頭哭 透露美股什麼玄機？

2022-10-29 13:27
美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
壓不住高通膨，還讓手上資產出現幾百億美元的虧損，聯準會恐迎來更多罵聲。（路透）

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

2022-10-26 09:45

超人氣

更多 >
快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長
紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回
年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜