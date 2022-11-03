央企、民企合作 中聯通、騰訊「混改」合設公司

中國國家市場監管總局批准中國聯通與騰訊（圖）控股旗下的創投子公司設立合營公司 ，進行內容分發網絡和邊緣計算業務。（中通社）

中國近年來積極推動央企和優質民企混改合作，如今再添一例。中國國家市場監管總局2日發布通知稱，已批准中國聯通與騰訊控股旗下的創投子公司設立合營公司 ，主要從事內容分發網絡（CDN）和邊緣計算業務。

對此，有專家認為，有利當局持續以公有制為主體，並結合多種所有制，共同發展混合所有制經濟。

通知顯示，聯通創新創業投資 有限公司（簡稱聯通創投）與深圳市騰訊產業創投有限公司（簡稱騰訊產投）新設合營企業案，獲得無條件批准。受相關消息激勵，2日中國聯通A股衝上漲停，騰訊控股繼1日大漲逾10％後，2日又漲1.41％。

據相關資料，交易完成後，聯通創投、騰訊產投、有關員工持股平台將分別持有合營企業48％、42％、10％的股權，聯通創投、騰訊產投共同控制合營企業。

實際上，聯通創投與騰訊產投背後的兩家集團，有著密切的合作關係。早在2017年，中國聯通與騰訊便在央企混改中「牽手」，中國聯通當時公告約780億（人民幣，下同）的混改方案中，引入包括百度、阿里巴巴、騰訊、京東、蘇寧等在內的共13家戰略投資者，其中騰訊投資110億占最多。

2018年在上海召開世界移動大會上，中國聯通與騰訊簽署框架協議，結為戰略合作夥伴，雙方圍繞5G 展開聯合創新，並建立「5G聯合創新實驗室」，在邊緣計算、車聯網、高精度定位等領域長期合作。

對於中國聯通再度牽手騰訊，仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，央企和優質民企推進混改合作，可促進國有資本、集體資本、非公有資本等相互融合，優化投資和營商環境。另有分析稱，央企混改目的是為讓國企在改革中能夠增加競爭力和活力，與此同時，給予民營企業市場競爭力，助力民營企業發展。