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中國城鄉收入差距縮小 農民年均增6.6%

財經新聞組／綜合報導

中國城鄉居民收入差距正持續縮小。國家發改委農村經濟司司長吳曉28日表示，2017年至2021年，中國農村居民人均可支配收入由1萬3432元增至1萬8931元（人民幣，下同，約2644.9美元），年均實際增長6.6%，高於城鎮居民近2個百分點。今年上半年，農民收入增速繼續高於城鎮居民2.3個百分點。

中新社報導，發改委當天舉行記者會，介紹「鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）」實施進展情況。吳曉表示，實施鄉村振興戰略的總要求中，生活富裕是其中一項。近年來，中國在持續鞏固拓展脫貧攻堅成果的基礎上，做好多項工作，著力構建農民持續增收長效機制，縮小城鄉居民收入差距。

例如，大力開展農民工培訓，完善就業服務體系，推廣以工代賑方式，加強返鄉入鄉創業園建設，拓展農民就業創業途徑，提高農民工資性收入。2021年，工資性收入占農民收入的比重已超過42%，成為農民增收主要來源。完善強農惠農富農政策，增加農民轉移性收入。2021年，農民人均轉移性收入達到3937元，比2017年增加1300多元。

吳曉還提到，官方加快補上農村基礎設施弱點，推動農村基本具備現代生活條件。持續加大投入力度，重點推進農村生產生活設施建設。農村供水保障水平鞏固提升，農村公路總里程達到446萬公里，農村電網提前完成改造升級，農村平均供電可靠率達到99%，94.2%的村安裝了有線電視，農村生產生活更加方便便捷。

在提升農村基本公共服務水平方面，中國農村普惠性幼兒園覆蓋率達到90.6%，農村義務教育學校專任教師大學以上學歷比率達到72.23%。農村社會綜合服務設施覆蓋率比2017年提高40多個百分點。

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