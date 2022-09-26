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報告：iPhone 14上市初期 在中國銷量低於iPhone 13

編譯林奇賢／綜合外電
傑富瑞（Jefferies）報告指出，iPhone 14系列新機開賣前三天的銷量為98.7萬支，比去年iPhone 13系列的銷售低11%。（路透）
傑富瑞（Jefferies）報告指出，iPhone 14系列新機開賣前三天的銷量為98.7萬支，比去年iPhone 13系列的銷售低11%。（路透）

最新報告顯示，中國消費者在iPhone 14系列新機上市之初的購買量，比去年上一代機型上市時少。

彭博資訊報導，李裕生等分析師在傑富瑞（Jefferies）報告中指出，iPhone系列新機在中國市場開賣前三天，銷量為98.7萬支，比去年iPhone 13系列的銷售低11%。iPhone銷量出現兩位數降幅很少見，先前中國手機大廠在當地智慧手機市場的全年銷售都呈現下滑，但iPhone的表現始終最有韌性。

這家華爾街券商的報告說：「這些初步數據顯示，iPhone 14的銷量可能不如預購數據顯示的那麼強勁，因為預訂不見得有付款的義務。」

9月稍早公布的數據顯示，中國7月智慧手機的出貨量下降近三分之一，至1,910萬支，顯示這個全球最大智慧手機市場的銷量持續萎縮。受嚴格防疫封控措施與經濟表現疲軟的影響，中國的消費者經濟已步履蹣跚。

另外，蘋果26日宣布，已開始在印度組裝iPhone 14系列機型，顯示該公司推動供應鏈多元化的努力有所進展。iPhone 14系列因而成為蘋果有史以來最快在印度製造的手機。

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