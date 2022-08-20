監管中概股風暴未歇 逾20中企擬海外上市 申請網路安全審查

中國網信辦表示，會針對網路平台營運者赴國外上市審查，進行重點評估。圖為位於北京的滴滴大廈上的滴滴標誌。（中新社）

中國網約車龍頭滴滴赴美上市，引爆中國對中概股網路安全監管，風暴 未歇，中央網信辦網絡安全協調局局長孫蔚敏表示，仍將督促滴滴整改，消除風險隱患，同時他透露「網絡安全審查辦法」自今年2月施行以來，截至目前，已有20餘家擬赴國外上市企業向國家網絡安全審查辦公室進行申報。

孫蔚敏表示，中央支持境内企業依法、依規，合理利用境外的資本市場融資發展，但也進一步強調，對於網路平台營運者赴國外上市審查，會針對這些企業上市進行重點評估，因其核心數據、重要數據或者大量個人訊息，有可能被外國政府惡意利用的風險。

網信辦去年7月2日對滴滴出行 實施網絡安全審查；隨後通知應用商店下架「滴滴出行」App；接下來，網信辦同公安 部、國家安全部等六部門聯合進駐滴滴出行開展網絡安全審查。此後，滴滴出行宣布啓動自紐交所退市工作，並啓動在港上市準備。

網信辦指稱滴滴共存在違法收集用戶訊息、索取用戶電話權限等16項、8方面違規事實。同時稱其存在嚴重影響國安的數據處理活動，包括拒不履行監管部門的明確要求，陽奉陰違、惡意逃避監管等。

對於上述情事，網信辦於7月宣告罰款滴滴人民幣80億元（約11.7億美元）。

孫蔚敏指出，下一步，中央網信辦將指導督促滴滴公司切實做好相應整改工作，消除安全風險隱患。