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全球首支 宏達電推元宇宙手機

記者陳昱翔／綜合報導
宏達電28日推出全球首支元宇宙手機「HTC Desire 22 Pro」。（記者余承翰／攝影）
宏達電28日推出全球首支元宇宙手機「HTC Desire 22 Pro」。（記者余承翰／攝影）

宏達電28日宣布，推出全球首支元宇宙手機「HTC Desire 22 Pro」，售價新台幣1萬1990元（約400美元），搭配電信資費可零元購機。宏達電表示，希望以有競爭力的價格，加速推廣元宇宙平台。

這是宏達電近一年半來，首度發表新款智慧手機。有別於市面上智慧手機必須透過另外下載App或其他程式才能連結元宇宙應用，HTC Desire 22 Pro主打直接整合介面，讓使用者可無縫接軌連接宏達電自家元宇宙平台VIVERSE，進入元宇宙世界。

最關鍵的元宇宙應用功能部份，HTC Desire 22 Pro內預載多款VIVERSE相關應用，安裝可連結頭戴式裝置VIVE Flow的VIVE App外，還有能夠管理個人虛擬資產的VIVE Wallet，提供使用者簡易管理數位資產，直接連結VIVE Market進行消費。

宏達電亞太區總經理黃昭穎指出，宏達電對手機的市場策略是推出符合消費者真正需要的機種，盲目的追求推出旗艦機種，新機價格親民，主要是支援元宇宙功能，有助於用戶更貼近元宇宙應用。

黃昭穎透露，原本HTC Desire 22 Pro應該在4月推出，但大陸封控措施，使零組件缺料，解封後在6月底發表新機，新機對未來宏達電推廣元宇宙應用有極大幫助。

近期各項研調報告都認為手機需求降溫，黃昭穎認為，受到疫情影響，供應鏈庫存水位提高，但公司對於庫存相當謹慎，加上新機發表時間與上一次相隔約一年半，沒有太大庫存影響，對銷量樂觀以待。

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