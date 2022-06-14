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超大頻寬、低時延…華為黑科技5G孿生兄弟F5G上陣

記者林宸誼／綜合報導
華為首屆夥伴暨開發者大會15日登場，將重點介紹F5G技術。（取材自微博）
華為首屆夥伴暨開發者大會15日登場，將重點介紹F5G技術。（取材自微博）

華為傳出將有新的「黑科技」亮相，華為首屆夥伴暨開發者大會將於15日到16日在線上舉行，將重點介紹F5G技術，也就是5G攣生兄弟將壓軸出場，而第一個採用的知名客戶是比亞迪，已選擇華為F5G全光工業網方案，率先引入比亞迪常州新工廠。

科創板日報報導，與行動網路的3G、4G、5G通信技術不同，F5G指的是有線通信技術，是基於光纖技術，具有超大頻寬、安全可靠、確定性、低時延的特點，同時受Wi-Fi 6技術的加持，更適合需要固定接入的場景，例如家庭、企業園區、數據中心互聯、電力交通數據承載等場合。

固定網路與行動網路的發展幾乎同步，在行動通信網路進入5G時代後，固定網路也進入了自身發展的第五代—F5G時代，自去年開始，中國已經進入了第五代固定網路時代，用戶可以享受千兆頻寬。

華為光產品線總裁將在大會壓軸出場，並發表名為「F5G智簡全光網，用光重塑行業」的演講。

比亞迪信息中心通信與信息安全部經理羅小平表示，F5G全光工業網項目，作為工廠網路方案，公司切實感受到光纖網路部署的優勢，相比以往廠區部署乙太網路（Ethernet）方案，光纖走線架更加節省空間，比網線跳線架更輕便。

羅小平補充，部署光網方案，相同的數據接入需求，布線空間節省超過80%以上，光纖是無源器件，帶來了帶寬提升和擴展的可能，同時了也減少了網路設備消防隱患。

以F5G為技術基礎的千兆固網，承載從家庭到大樓到數據中心的更大流量連接，與5G行動通信網路一樣，是中國新型基礎設施的重要組成。

中國社科院先前預計2019到2025年間，F5G千兆寬頻每年直接創造的經濟增加值達到人民幣1026億元，創造間接經濟價值人民幣2223億元。

從產業鏈上看，F5G的光纖網路，包括光接入、光傳送兩大類領域以及器件、光模組、晶片、操作系統等相關領域。

而中國具備完整的光纖網路產業鏈，包括中低階產品及部分高階產品的設計和生產製造能力；但在製造裝備、高端測試儀表等領域不能實現完全自主可控，光通信晶片是自主產業鏈薄弱環節。

中信證券先前表示，光模組領域將率先核心受益，PON光模組的增量較大，同時上游的光纖光纜也會有一定程度拉動。

5G 華為 晶片

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