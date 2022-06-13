我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童新冠疫苗安全有效

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

廣東穩經濟 16招紓困企業

記者陳政錄／綜合報導

中國各地方政府為維穩經濟發展，近期接連出招，據廣東省市場監督管理局12日指出，近日該局已從繼續發展壯大市場主體、幫助市場主體紓困解難等五個方面，推出16條措施，推動廣東省經濟提質增量，包括為餐飲業提供業務培訓、解決中小企業和個體工商戶融資難問題等。

中新社報導，廣東省市場監督管理局推出「關於精準幫扶市場主體助力紮實穩住經濟的若干措施」。

在幫助市場主體紓困解難方面，措施提出，要實施智財權金融創新促進計畫，包括今年內完成智財權融資人民幣500億元（約74.7億美元）以上，服務企業1萬家以上，緩解市場主體特別是中小微企業和個體工商戶融資難問題。

另，實施降費減費，免費為全省50萬家在營的餐飲服務提供者提供業務培訓。

對食品、藥品、廣告等受疫情影響較大行業企業，將提供免費加強衛生控制、技術幫扶等，以及對醫療產業，擴大適用「港澳藥械通」的藥物和醫療器械目錄。

為助力市場主體提升競爭力，措施提出，要實施60個質量基礎設施「一站式」服務，展開100個重點產品（行業）質量提升行動，免費為1萬家市場主體提質增效提供質量技術服務，以及協助為企業打造培育商標品牌、提供智財權風險排查服務等。

壯大市場主體方面，措施提出，要放寬經營場所登記限制，推動外商投資便利化，其中，符合申請條件、主要申請材料齊全，但因疫情暫不能提交次要材料的，可為外資企業容缺辦理營業執照。

廣東省此次的穩經濟措施還提出，要完善平台企業合規管理機制，查處濫用市場支配地位，扼殺中小微企業創新發展空間等行為。

融資 紓困 疫情

上一則

風險資產賣壓高 加密幣還有得跌

下一則

台積電又喊漲 客戶增量要加價

延伸閱讀

世華工商婦女會 海外會員聯誼交流

世華工商婦女會 海外會員聯誼交流
世華工商婦女海外分會交流暨會員聯誼登場

世華工商婦女海外分會交流暨會員聯誼登場
「她不醉沒機會」中國超商廣告藏性暗示 網罵翻

「她不醉沒機會」中國超商廣告藏性暗示 網罵翻
中國15省均薪10萬 廣東IT業最賺

中國15省均薪10萬 廣東IT業最賺

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特・清崎警告，全球將爆發史上最大的崩盤，因此建議投資人買進黃金、白銀、比特幣，甚至是衛生紙等必需品。取材自微博

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

2022-06-06 08:10
諾貝爾獎經濟學獎得主席勒說，美國「非常可能」陷入一場經濟衰退。美聯社

席勒：美國很可能陷入經濟衰退

2022-06-09 08:31
葉倫上周坦承她有關通膨是暫時性的預測是錯誤的。路透

這回可別再說「我錯了」 葉倫稱美國經濟不太可能衰退

2022-06-10 08:21
投資人擔心美國經濟狀況，美股9日在關鍵通膨報告公布前大跌。(美聯社)

經濟前景堪憂 道指跌638點

2022-06-09 16:26
美國經濟是好是壞？各家說法不同。（歐新社）

美國經濟積重難返，駝背上難負另一根稻草

2022-06-05 21:08
在備受期待的通膨報告顯示物價上漲快於預期，且消費者信心創下歷史新低後，美股10日大跌。美聯社

道指重挫880點 史指跌至3900

2022-06-10 16:29

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人