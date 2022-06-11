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比亞迪市值衝破兆元人民幣 王傳福成中國第六大富豪

記者林宸誼／綜合報導
比亞迪北美總部2011年10月在洛杉磯舉行落成典禮，圖為比亞迪總裁王傳福在典禮上講話。（新華社資料照片）
比亞迪北美總部2011年10月在洛杉磯舉行落成典禮，圖為比亞迪總裁王傳福在典禮上講話。（新華社資料照片）

比亞迪與寧德時代競爭白熱化，比亞迪A股市值10日突破兆元人民幣；H股突破歷史新高；寧德時代則發布利多，將在第二季發布第三代高效成組（CTP）麒麟電池。

新浪港股報導，比亞迪股價10日瘋狂創新高，A股收盤價348.8元（人民幣，下同，約51.99美元），按A股股價計算，公司市值突破兆元市值，達到1.02兆元。

據彭博億萬富豪指數（BILLION-US）顯示，比亞迪創始人王傳福成為2022年中國身家漲幅最大的人，2022年以來已大增30.8億美元至257億美元，超過美的創始人何享健成為中國第六大富豪。

同時，在香港比亞迪H股一度漲超6%，最高觸及319.4港元（約40.69美元），收盤價315.8港元。此外，比亞迪電子一度漲逾10%。

比亞迪大漲背後，公司兼具新能源汽車、電池、鋰礦等上中下游全產業鏈，以及半導體、儲能等綜合概念。尤其近期，比亞迪公布5月銷量，再度突破10萬大關，連續三個月銷量破10萬，全年銷量已經突破50萬大關。一個月的銷量超過其他新能源車企總和。

其次，比亞迪透露，將會為特斯拉提供電池產品，不過特斯拉相關人士表示，「沒有聽到這個信息。」

最後，比亞迪8日晚間公告，公司上調購買庫存股的價格上限，由每股300元，上調至不超過每股400元。

科技新媒體雷科技報導，寧德時代昨天在互動平台上表示，將於今年第二季內發布麒麟電池。

今年5月，寧德時代董事長曾毓群在業績發布會上透露，計畫第二季度發布麒麟電池，這是寧德時代第三代高效成組（CTP）技術，在相同的電化學體系，同等電池包尺寸下，麒麟電池的能量密度比特斯拉的4680大圓柱電池高出13%，能為電動汽車提供更持久的續航。

寧德時代表示，麒麟電池系統重量、能量密度以及體積能量密度都將繼續引領行業最高水平，接下來還將繼續推出鈉離子電池、鋰鈉金屬電池等新型電池產品。研發的鈣鈦礦光伏電池研究也進展順利，正在搭建中試線。

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