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穩經濟 中國砸66億以工代賑 13萬農村低收入者受惠

記者林宸誼／綜合報導

中國國家發展改革委、財政部18日聯合發布，今年中央將投入人民幣66億元（約9.77億美元），撬動地方各類資金約人民幣12億元，支持各地實施「以工代賑」專案1,800多個，預估至少帶動農村低收入群體逾13萬人受惠，人均獲取勞務報酬將超過人民幣1萬元（約1480美元）。

中國財經專家、清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵上周在2022清華五道口首席經濟學家論壇上疾呼，為了保經濟，建議向受疫情影響的百姓直接發錢，通過這個方式穩住未來的消費，就是穩住經濟。

但授人以魚不如授人以漁，考慮發錢還是發放物資只能解一時之急，以工代賑加大基礎建設投資，同時增加就業崗位，才能多頭並舉。

中新經緯報導，國家發改委表示，以工代賑資金安排進一步聚焦「三區三州」等原深度貧困地區、國家鄉村振興重點幫扶縣、易地扶貧搬遷後續扶持任務較重的市縣等重點地區，瞄準農村脫貧人口、易返貧致貧監測對象和其他低收入人口等重點群體。

鼓勵各地廣泛組織吸納農村脫貧群眾，特別是因疫因災無法外出務工的群眾參與以工代賑工程項目建設，在家門口實現就業增收，緩解疫情對農村勞動力外出就業的衝擊影響。

從源頭上把住以工代賑專案謀劃的「政策關」，確保發揮「賑」的作用，國家發展改革委組織有關省份按照「省負總責，省、市、縣逐級審查把關」的原則，對申報項目前期要件是否符合政策要求開展審查。

國家發展改革委有關負責人表示，今年以工代賑投資計畫，由各省份解到專案後，預計發放勞務報酬占中央投資的比率將超過20%。

低收入 就業 投資

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