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中國4月CPI增2.1% 近5個月高點 主因疫情衝擊、大宗商品價格飆漲

記者林則宏／綜合報導
中國4月蔬菜水果價格明顯上漲，帶動當月CPI走升。圖為安徽合肥一家超市。（新華社）
中國4月蔬菜水果價格明顯上漲，帶動當月CPI走升。圖為安徽合肥一家超市。（新華社）

中國4月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，漲幅較上月擴大0.6個百分點，創去年12月以來近五個月新高；生產者物價指數（PPI）年增8.0%，漲幅較上月減少0.3個百分點，已是連續六個月回落。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，消費物價明顯上漲，主要是受中國國內疫情以及國際大宗商品價格持續上漲等因素影響。扣除食品和能源價格的核心CPI則是「穩中有降」，年比上漲0.9%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

據統計，中國4月食品價格由上月下降1.5%轉為上漲1.9%，影響CPI上漲約0.35個百分點。食品中，鮮菜、鮮果、雞蛋和薯類價格分別上漲24.0%、14.1%、13.3%和11.8%，漲幅比上月均有擴大；豬肉價格下降33.3%，降幅比上月收窄8.1個百分點。

非食品價格上漲2.2%，漲幅與上月相同，影響CPI上漲約1.78個百分點。非食品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲29.0%、31.7%和26.9%。

財信研究院副院長伍超明認為，接下來CPI整體可能呈現溫和上漲態勢。一是下半年豬周期進入上行階段；二是國際大宗商品價格如能源、食品、金屬等價格上漲帶來的輸入性通膨壓力；三是各地疫情好轉帶動服務業價格回升。

此外，中國4月生產者物價指數（PPI）年比上漲8.0%，則來到近一年最低值。董莉娟指出，4月，儘管國際大宗商品價格高位運行，但中國各地區各部門堅決貫徹落實「保供穩價」決策部署，PPI月比和年比漲幅均有所回落。從年比看，PPI上漲8.0%，漲幅比上月回落0.3個百分點。其中，生產資料價格上漲10.3%，漲幅回落0.4個百分點；生活資料價格上漲1.0%，漲幅擴大0.1個百分點。

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