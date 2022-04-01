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越賣越貴 中國手機出貨量2月暴跌3成 00後4年沒換手機

記者林汪靜／綜合報導
中國消費者換手機的動力逐漸下降。圖為北京一家蘋果店。路透
中國消費者換手機的動力逐漸下降。圖為北京一家蘋果店。路透

中國信通院近日公布的數據顯示，2月中國手機市場總出貨量為1490萬支，暴跌31.7%，中國消費者換手機的動力逐漸下降，尤其不少中國「00後」（2000年至2019年出生者）已數年未換新手機。一名「00後」年輕人表示，一方面，現在手機的性能可以用多年，而且手機「迭代」的變化不足以吸引消費者更換。

中國「財經天下」報導，00後曉潔（化名）是河北科技大學學生，她現在用的蘋果手機是四年前父母送給她的開學禮物，當時花了人民幣7000多元（約1100美元）。四年來她從沒想過換手機，即使中途手機電池出問題，一度把她的手臂燙了個水泡，她也沒有動搖。

曉潔解釋：「手機只要能用，就不用換，換一次又得花錢。」還沒畢業的她，不想給父母增加負擔，因此日常生活中能省則省。

這個變化是在近年發生的，中國手機業者明顯感受到，消費者的換機周期在拉長。一名從業20多年的經銷商指出，2014年到2018年是手機的黃金時期，消費者平均一年多就換一次手機，但近幾年消費者換機周期已延長到28個月到30個月。

第三方機構的數據也能證實。行業分析公司Counterpoint日前發布的數據顯示，目前用戶的平均換機周期已經超過31個月；市場研究機構Strategy Analytics則指出，中國用戶的平均換機周期為28個月。

中國消費者為何不願換手機了？這與手機賣得越來越貴不無關係。有消費者吐槽，以前花人民幣1999元（約316美元）能買到搭載最新旗艦晶片的高端手機，現在花1999元只能買到塑膠中框、性能不如舊旗艦、處處透出妥協氣息的中端手機。

手機越來越貴，讓消費者買一次手機就想著一定要「用夠本」。不少消費者坦言，自己不換手機的一個核心因素是手機賣得越來越貴，而自己的錢包卻越來越扁。

除了價格原因外，智慧型手機也碰到創新的「天花板」。消費者陳峰說，自從全螢幕後，手機行業幾乎沒有什麼令人興奮的創新和改變，加上現在手機性能整體提升，換手機的動力減弱很多。「我原來是一年換一次蘋果，現在手中的iPhone 12已經用了一年半。」

智慧型手機 蘋果 晶片

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