恒大集團開支票 7月底提重組方案

負債人民幣2兆元（約3153億美元）恐拖累中國房地產業引爆系統性金融風險的恒大集團 ，22日晚間9點召開全球投資人會議。會前市場盛傳，恒大將在會上公布重組 架構，並點名最有可能的接盤方是剛幫恒大化解中信信託項目兌付的廣州城投，進入由國企主導和兼併重組階段。不過，並沒有如市場揣測，發布恒大重組的解決方案，而是開出支票，力爭7月底提出中國恒大重組方案。

恒大集團債務危機連環爆，不僅旗下中國恒大、恒大物業、恒大汽車 三家21日遭港交所停牌，又宣布財報難產，22日晚間9點緊急召開投資者會議前，一早中國恒大、恒大物業又出風波，遭銀行強制執行查扣人民幣134億元（約21.1億美元）的存款，而淨資產僅人民幣118億元（約18.6億美元），面臨資不抵債的窘境。

恒大創辦人許家印，原本聲明不會現身，卻因「許家印被抓」傳聞沸沸揚揚，被迫也在晚間9點同一時間出席恒大新能源汽車動員大會，現身闢謠被抓傳聞。

此外，中國恒大公告，考慮到本集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，本公司風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行溝通，建議增加聘請金杜律師事務所作為法律顧問，協助本公司開展債務風險化解工作，跟進債權人要求，依法公平處理債務問題。

恒大物業另在公告中指出，公司在審核截至2021年12月31日止年度的財務報告過程中，發現公司有約為人民幣134億元的存款，為第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行。本公司將成立獨立調查委員會及安排委聘專家對該質押保證進行調查。

中國恒大、恒大汽車、恒大物業均指出，根據上市規則，未刊發財務資料前，停牌通常會持續有效。同時，恒大地產所有存續公司債券也已於21日停牌。

停牌前，中國恒大漲8.85%，股價報港幣1.65元。恒大汽漲12.82%，報港幣3.52元。恒大物業停牌漲2.68%，報港幣23元。