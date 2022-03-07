我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

標榜肯德基兄弟品牌 中式連鎖快餐館「東方既白」收攤

中國新聞組／綜合報導
標榜肯德基兄弟品牌的「東方既白」宣布終止營運，僅存的5家門市也將在2022年結束營業。圖為「東方既白」2008年3月在北京首都機場新航站樓落戶。（中新社資料照片）
標榜肯德基兄弟品牌的「東方既白」宣布終止營運，僅存的5家門市也將在2022年結束營業。圖為「東方既白」2008年3月在北京首都機場新航站樓落戶。（中新社資料照片）

中國連鎖餐館再傳不敵疫情而收攤，標榜肯德基兄弟品牌的東方既白宣布終止營運，僅存的5家門市也將在今年結束營業。

綜合媒體報導，2004年東方既白在上海風光開幕，母公司百勝中國視之為肯德基的兄弟品牌，號稱跨國餐飲企業首次在中國創立的全本土化新商品。

百勝中國掌握肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）和塔可鐘（Taco Bell）3個品牌在中國的獨家營運和授權經營權。

如今撐不下去，根據百勝中國的年報，東方既白主要受疫情影響。最後5家門市，分別位於蘇州、深圳、金華和上海的交通樞紐地段，也計畫將在今年收掉。

不過界面新聞的報導說，上海兩家門市已拉下鐵門。

新華社旗下的半月談於去年3月初發表文章，探討疫情導致中國餐飲等行業陷入困境，這篇報導引述企業徵信機構「企查查」數據，由於疫情肆虐，2020年1月至11月，高達301萬小型民營企業註銷經營，逾百萬小本店面倒閉或轉讓，而且主要集中在東部沿海的江蘇、廣東、山東。

就連知名連鎖餐廳新元素（Element Fresh）也因不敵疫情，於去年底破產清算而全面結束營業。

但界面新聞的報導另指出，中式連鎖快餐館東方既白於疫情爆發之前經營已浮現頹勢，2012年至2015年陸續收掉杭州、廣州等地多家門市。

市場人士分析，東方既白的品牌定位與餐點設計等方面，都只是將西式速食的經營模式複製於中式速食，這種局限性證明東方既白的求變行不通。

富有詩意的店名東方既白，取自宋朝大文豪蘇東坡的傳世之作「前赤壁賦」，文末的「客喜而笑，洗盞更酌，相與枕藉乎舟中，不知東方之既白」。

疫情 肯德基 破產

上一則

戰爭影響經濟：美成長放緩、歐恐衰退、俄萎縮達兩位數

下一則

糧食保護主義 蔓延全世界

延伸閱讀

標榜肯德基兄弟品牌餐廳「東方既白」 不敵疫情收攤

標榜肯德基兄弟品牌餐廳「東方既白」 不敵疫情收攤
楊冪上海夜會高帥男 傳帶新歡回社區

楊冪上海夜會高帥男 傳帶新歡回社區
美國上海聯誼會虎年新春午餐團聚會免費提供社會福利諮詢

美國上海聯誼會虎年新春午餐團聚會免費提供社會福利諮詢
習近平人馬陳敏爾擬調任上海市委書記 引發黨內異議

習近平人馬陳敏爾擬調任上海市委書記 引發黨內異議

熱門新聞

美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55
俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
俄烏戰火爆發，總部位於賓州的EPAM Systems在烏克蘭有1萬3000名員工，是曝險最大的企業之一。圖為該公司2012年在紐約證券交易所上市。(取材自YouTube)

1.3萬名員工在烏克蘭 賓州這家公司股價一路跌

2022-02-28 19:23

理財Q&A／領退休金10策略 確保夠用

2022-02-28 02:00
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20
載送大約4000輛福斯汽車但在大西洋上起火的巴拿馬籍貨輪費利西蒂艾斯號1日沈沒。(歐新社)

福斯貨輪燒1周沉了 保持捷、藍寶堅尼共4000輛拖不回

2022-03-01 19:28

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑