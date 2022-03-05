RCEP生效 中越列車運送貨物年增8成

作業人員正在監控現場跨境貨物進場吊裝作業。（中新社）

在南寧國際鐵路港貨櫃箱作業區，3台門式起重機正在作業線路上，將裝有農用微耕機的跨境貨櫃箱裝上火車，這是4日第三批跨境貨物裝車。「區域全面經濟夥伴協議」（RCEP ）今年元旦起正式生效，今年前2個月，中越跨境貨物列車累計運輸貨物14.55萬噸，年增6.45萬噸，增幅達80%。

中新社報導，當前正是春耕時節，中國鐵路南寧局集團公司南寧貨運中心在走訪客戶時瞭解到，東協國家春耕物資市場需求量大。為滿足運輸需求，南寧局集團公司發揮國鐵憑祥口岸物流中心具備快速通關的優勢，根據農耕物資特點制定裝載加固方案，優化運輸組織，助力跨境春耕物資運輸。今年以來，累計運輸跨境涉農物資631.65噸，年增360%。

越南 眾享機電技術有限責任公司理于光海表示，中國農用機械設備在越南比較受歡迎，今年已通過鐵路運輸了2860台微耕機到越南。

「微耕機體積大、零部件多，鐵路運量大，正好合適。」于於光海表示，現在鐵路運輸通關效率快、時效高，為公司在逐年擴大的農業生產送來了充足的機械設備。

南寧貨運中心南寧南營業所所長覃煜芳指出，RCEP生效實施以來，中國與東盟國家間鐵路跨境貨物運輸需求旺盛，特別是出口貨物增幅明顯。截至2月底，今年中越跨境貨櫃箱班列去程累計開行39列，年增20列、增幅105%；累計發送1192標箱，年增131%。

面對出口貨物迅猛增長的運輸需求，南寧局集團公司與越南同登站、海關等部門單位溝通協作，提前謀劃每日跨境班列開行車數，優化車流組織。

與跨境發運客戶建立日常聯繫制度，安排專人「一對一」為客戶提供裝車、提報計畫等服務；提前備足勞力和機具，最大限度提升裝車效率，保障跨境貨物運輸安全和高效。

今年以來，中越跨境班列新增了玻璃、農用機械、餅乾等貨品，貨物運輸品類近30種，比去年增加了20種，每天開行的貨物列車對數由原來的3對增加到5對。