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中國擋互聯網企業來美上市 恐掀中概股回A、H股掛牌

記者陳政錄／綜合報導
在中國對數據隱私進行監管的背景下，滴滴啟動美股退市，轉向港股上市。（網路照片）
在中國對數據隱私進行監管的背景下，滴滴啟動美股退市，轉向港股上市。（網路照片）

中國國家網信辦、發改委等13部門4日發布修訂後的新版「網絡安全審查辦法」，收緊對企業出海的數據管控，尤其在審查國家安全風險方面，針對企業赴國外上市新增了兩條，分別是對上市前、後企業核心數據、重要數據或大量個人信息，被國外政府影響、控制、惡意利用的風險。

新法出台後，中國互聯網企業今後要到那斯達克、紐交所上市幾乎寸步難行，且繼滴滴出行的前車之鑑後，恐將造成更多中概股回A、H股掛牌，備受外界關注。

中國國家網信辦網站4日公開訊息指出，近日網信辦、發改委、工信部等13部委聯合修訂發布新版「網絡安全審查辦法」，全文23條，自2022年2月15日起施行。

新修訂內容上，辦法第七條要求，掌握超過100萬用戶個人資料的網路平台運營者，在向國外證券監管機構提出上市申請前，必須申報網路安全審查，目的是為進一步保障網路安全和數據安全，維護國家安全。

但網信辦負責人也強調，對外開放是中國的基本國策，始終支持境內企業依法規合理利用境外資本市場。

為因應修訂，辦法第八條明確，企業必須提交申報書、影響或可能影響國安的報告，以及相關採購文件、協議、擬簽訂合約，或IPO申請文件與其他材料等；第十條列舉，重點評估的因素包括關鍵訊息基礎設施、核心數據、重要數據或大量個人資訊被外國政府影響、控制、惡意利用的風險等。

由於美國證交會（SEC）去年已宣布有關中資企業新規，包括應提供審計底稿供美國檢查、需披露是否由政府實體控制，業內人士指出，如今中國新規上路，進一步鎖死網路平台企業赴美上市的可能，但對於中概股或新股到中國A股、香港H股上市，並不在審查範疇之內。這意味著鼓勵赴美上市的中概股，回流到港股或者A股。

在此之前，已於2021年6月1日上路的原版「網絡安全審查辦法」，著重可能危害國安的關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，但滴滴出行赴美上市後，中國監管部門指其未經同意，發動七部門聯合進駐審查，隨後，運滿滿、貨車幫、BOSS直聘等也被審查；同年9月1日，中國施行「數據安全法」，到如今因應前者施行，進一步修訂新版「網絡安全審查辦法」，將網路平台企業進行數據處理活動時，影響或可能影響國安等情形也納入審查範圍，構建出數據防護網的法律梯隊方陣。

路透社報導曾引述市場觀察人士分析，滴滴可能不會是唯一一家從美國退市，計畫回香港或中國掛牌的企業，並點名阿里巴巴、百度、京東、拼多多、嗶哩嗶哩和教育類的中概股等。

香港 滴滴出行 百度

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