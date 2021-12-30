我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

發布國內旅行「強制接種令」？拜登：會考慮

艾普斯坦「性侵島」總管有罪 名媛麥斯威爾大審判

華為建晶圓廠擁3資源 台廠新勁敵 聯電首當其衝

記者尹慧中、李孟珊／綜合報導
華為新成立精密製造公司。（路透資料照片）
華為新成立精密製造公司。（路透資料照片）

華為有意自建晶圓廠跨入半導體製造，在北京一聲令下，中國IC設計廠勢必上門投片「力挺」，配合自家海思晶片設計出色能力與集團一條龍布局優勢，及中國官方、中芯既有晶圓製造等三大資源撐腰，以現階段中國無法取得高階製程設備研判，初期應以成熟製程為主，聯電將最受威脅，且仍會以追趕台積電、達成中芯未成就的使命為終極目標。

根據研調機構統計，中芯國際今年全球晶圓代工市占率居第五大，與老四格芯市占率都約5%，差聯電約兩個百分點，前二大則是台積電、三星。

中芯過去力拚超車聯電未果，離台積電更有很大一段差距。但華為在晶片設計技術超群，旗下海思當時未受美國禁令限制時，就能以5奈米晶片在台積電生產，一旦華為跨足晶圓製造，海思的設計能量將可為華為晶圓廠加分不少，加上官方資金與中芯出手協助，「會是比中芯更可怕的對手」。

業界觀察，有別中芯屬純晶圓代工廠，較特別的是，華為有優秀的晶片設計能力。從IC設計能力來看，業界關注，海思若受益於華為發展整合元件廠（IDM）模式，後續壯大的威脅將更甚於過往單純從製造起家的中芯，且華為有一條龍的產業，又因不缺錢，且應該會引起中國IC設計業的磁吸效應。

業界認為，若華為和中芯南方共建新廠消息屬實，為了讓新廠很快進入狀況，估計大量中資IC設計都將上門投片，進而鍛鍊出生產能力，更重要是官方支持下不怕燒錢與做多賠多。

就目前的狀況來看，由於中國無法取得先進製程生產必備的極紫外光（EUV）機台，研判華為進入晶圓製造，會先以成熟製程為切入點，並以先超越聯電為目標，使得聯電壓力不小。

面對外界關注，聯電向來不評論同業動態。聯電先前對明年的展望，抱持樂觀看法，預估產能約較今年增加6%，長約的客戶也持續增加，新產能有長約保護，公司預估2022年產能仍滿載，營運將優於晶圓代工產值年增12%的平均值。

台積電一向不評論市場傳聞，不過業界認為，華為旗下海思昔日是台積電客戶，如今華為將跨入發展IDM模式，若後續生產規模放大，將和台積電展開競爭。業界人士觀察，華為蓋晶圓廠對台廠是機會與風險並存，就晶圓代工領域最大的目標還是先超車聯電，長期再爭取追趕台積電，另外在供應商領域則是產生新的晶圓廠耗材供給的機會，不過預料新廠建設仍要一段時間。

華為 台積電 晶片

上一則

AI獨角獸商湯在港上市 首日開盤最高大漲17%

下一則

串流媒體逐鹿南韓 HBO Max也招兵買馬

延伸閱讀

中芯國際透露 今年營收將增39%

中芯國際透露 今年營收將增39%
華為投入逾9千萬美元成立精密製造公司 但不生產晶片

華為投入逾9千萬美元成立精密製造公司 但不生產晶片
台積電將砸1兆元在台中擴廠 創造8000就業機會

台積電將砸1兆元在台中擴廠 創造8000就業機會
被美封殺 華為新折疊機不支援5G

被美封殺 華為新折疊機不支援5G

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。路透

全球咖啡豆短缺 漲價一倍

2021-12-25 19:05
新冠變種病毒Omicron肆虐、通膨居高不下、明年利率又看升，可能使消費者支出轉趨保守。圖／路透

2022年三逆風聚集 將再掀消費大輪動

2021-12-25 12:35
幣安為全世界交易量最大的加密貨幣交易所。（路透）

市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

2021-12-29 19:43
美股史坦普500指數27日再創新高，但在紐約證交所有300多檔股票股價處於52周低點。（路透）

美股亮麗創新高 檯面下暗潮洶湧 334檔觸52周低點

2021-12-27 19:03
商湯集團創辦人湯曉鷗 。(取材自彭博資訊)

商湯無視制裁堅持上市 港中大教授將躍居全球富豪之林

2021-12-28 21:57

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔
Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場

Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場