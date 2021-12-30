華為建晶圓廠擁3資源 台廠新勁敵 聯電首當其衝

華為新成立精密製造公司。（路透資料照片）

華為 有意自建晶圓廠跨入半導體製造，在北京一聲令下，中國IC設計廠勢必上門投片「力挺」，配合自家海思晶片 設計出色能力與集團一條龍布局優勢，及中國官方、中芯既有晶圓製造等三大資源撐腰，以現階段中國無法取得高階製程設備研判，初期應以成熟製程為主，聯電將最受威脅，且仍會以追趕台積電 、達成中芯未成就的使命為終極目標。

根據研調機構統計，中芯國際今年全球晶圓代工市占率居第五大，與老四格芯市占率都約5%，差聯電約兩個百分點，前二大則是台積電、三星。

中芯過去力拚超車聯電未果，離台積電更有很大一段差距。但華為在晶片設計技術超群，旗下海思當時未受美國禁令限制時，就能以5奈米晶片在台積電生產，一旦華為跨足晶圓製造，海思的設計能量將可為華為晶圓廠加分不少，加上官方資金與中芯出手協助，「會是比中芯更可怕的對手」。

業界觀察，有別中芯屬純晶圓代工廠，較特別的是，華為有優秀的晶片設計能力。從IC設計能力來看，業界關注，海思若受益於華為發展整合元件廠（IDM）模式，後續壯大的威脅將更甚於過往單純從製造起家的中芯，且華為有一條龍的產業，又因不缺錢，且應該會引起中國IC設計業的磁吸效應。

業界認為，若華為和中芯南方共建新廠消息屬實，為了讓新廠很快進入狀況，估計大量中資IC設計都將上門投片，進而鍛鍊出生產能力，更重要是官方支持下不怕燒錢與做多賠多。

就目前的狀況來看，由於中國無法取得先進製程生產必備的極紫外光（EUV）機台，研判華為進入晶圓製造，會先以成熟製程為切入點，並以先超越聯電為目標，使得聯電壓力不小。

面對外界關注，聯電向來不評論同業動態。聯電先前對明年的展望，抱持樂觀看法，預估產能約較今年增加6%，長約的客戶也持續增加，新產能有長約保護，公司預估2022年產能仍滿載，營運將優於晶圓代工產值年增12%的平均值。

台積電一向不評論市場傳聞，不過業界認為，華為旗下海思昔日是台積電客戶，如今華為將跨入發展IDM模式，若後續生產規模放大，將和台積電展開競爭。業界人士觀察，華為蓋晶圓廠對台廠是機會與風險並存，就晶圓代工領域最大的目標還是先超車聯電，長期再爭取追趕台積電，另外在供應商領域則是產生新的晶圓廠耗材供給的機會，不過預料新廠建設仍要一段時間。