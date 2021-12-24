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中芯8吋晶圓擴產受挫 台廠大利多

記者尹慧中、李孟珊／綜合報導
中芯國際受關鍵設備交期拉長影響，擴產狀況不如預期，有助消弭市場供過於求疑慮，聯電、力積電、世界等台廠持續坐享賣方市場優勢。（取材自微博）
中芯國際受關鍵設備交期拉長影響，擴產狀況不如預期，有助消弭市場供過於求疑慮，聯電、力積電、世界等台廠持續坐享賣方市場優勢。（取材自微博）

中國最大晶圓代工廠中芯國際資深副總裁彭進公開表示，受關鍵設備交期拉長影響，中芯擴產狀況不如預期，8吋新產能實際開出量較原訂大砍35%。

中芯現為全球第五大晶圓代工廠，主攻成熟製程，在市場出現「成熟製程產能恐面臨供過於求」的聲浪之際，中芯高層坦言擴產不如預期，有助消弭市場疑慮，聯電、力積電、世界等台廠持續坐享賣方市場優勢。

中芯受到美國出口管制以來，取得機台備受侷限，不僅無法引進最先進的極紫外光（EUV）設備發展先進製程，連生產成熟製程的深紫外光（DUV）設備取得也不順，甚至一度面臨美國有意連DUV機台都禁，斷絕中芯擴產之路。

雖然美方禁售DUV給中芯的消息尚未成真，但彭進的一席話，意味即便美方尚未制止，中芯仍面臨相關機台取得「卡卡」的問題，擴產之路艱辛。

彭進在ICCAD 2021公開演講提到，設備的交貨期從之前的只要半年，延長到現在的一年甚至一年半，導致中芯擴產未能達到今年預期。

受設備交期大誤點影響，中芯只能將8吋月產能增加4.5萬片，較年初喊出的7萬片下修逾35%，12吋每月僅增加1萬片，整體產能擴充進度不如預期。彭進透露，中芯已將有限產能調整分配，今年手機應用占比第三季降至32%，年減14個百分點，並拉高消費電子、電腦、物聯網占比。

據統計，中芯目前全球晶圓代工市占率約5%，居全球第五位；聯電則為第三，市占率約7%。中芯擴產不順，台灣專攻成熟製程的聯電、世界先進、力積電都已分別投入擴產，台廠正積極擴大市占率，並持續享有賣方市場優勢。

聯電已透過實際漲價行動證實市場仍熱，再度傳漲價消息，繼11月調升長約客戶報價、明年元月起生效之後，明年3月起又調升全品項晶圓代工報價，漲幅約5%至10%，這是聯電在迎接2022年來臨前，第二次調升明年度報價，法人看好有助聯電提前達成毛利率衝上四成，改寫新高的目標。

聯電樂觀2022年營運，預期主要支撐營收的動能來自5G、電動車、物聯網等應用，帶動結構性需求成長強勁，推升相關晶片需求增多。

力積電董事長黃崇仁則直言，公司明年產能滿載，獲利絕對會大幅成長，銅鑼廠每月3萬至5萬片產能已全部被客戶包走，看好未來二至三年產能持續吃緊，不可能供過於求。

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