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路透：豐田汽車傳明年底針對中國市場 推小型電動車

記者林汪靜／綜合報導
傳聞豐田汽車將在明年底將針對中國市場推出一款全電動小型轎車。（取材自微博）
傳聞豐田汽車將在明年底將針對中國市場推出一款全電動小型轎車。（取材自微博）

四名消息人士表示，日本豐田汽車（Toyota）將在明年底針對中國市場推出一款全電動小型轎車，並向當地合作夥伴比亞迪尋求電池技術，使新車價格合理但內部空間寬敞。

路透報導，兩名消息人士指出，豐田汽車多年來一直想要在中國推出一款小型電動汽車，既能在該國具有成本競爭力，且不影響舒適性，但一直未能實現。

一名消息人士表示，豐田的新電動車將比Corolla略大，可以把它想成是「有更大後座的Corolla」。

據了解，這款新電動車將在明年4月北京車展上以概念車亮相，然後很可能成為豐田新bZ系列全電動汽車推出的第二款車型，儘管暫時只會在中國銷售。

一名消息人士則表示，「這款車是由比亞迪電池技術促成的，它或多或少幫助我們解決了在提出具有寬敞內部空間的經濟型小型電動車時所面臨的挑戰。」它的定位將低於特斯拉或蔚來Nio ES6等高端電動車，但高於超廉價的宏光迷你電動車，後者起價僅4500美元（約2萬8693元人民幣），是中國目前最暢銷的電動汽車。

四名消息人士中的兩位說，豐田這款新車的價格將具有競爭力。其中一人說，它的售價可能低於人民幣20萬元，定位目標是中國的細分市場。

對此，豐田發言人表示，「我們不對未來的產品發表評論。」豐田認為，電池電動車是幫助實現碳中和的一個途徑，並致力於開發所有類型的電氣化汽車解決方案。

比亞迪早年在中國以外鮮為人知，但2008年股神巴菲特買進比亞迪10%股份，讓該公司躍上頭條新聞，之後成為世界上最大新能源汽車製造商之一。

豐田 汽車 電動車

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