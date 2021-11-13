碧桂園大股東楊惠妍 蟬聯中國女首富

碧桂園大股東楊惠妍蟬聯中國女首富。(取材自微博)

中國 女富豪榜單出爐。胡潤研究院12日發布的「2021女企業家榜」顯示，中國房企巨頭碧桂園大股東楊惠妍蟬聯中國女首富，但財富比去年縮水18%至1850億元人民幣（約289.8億美元），她已經第九次成為中國女首富。

榜單顯示，同樣是房企的龍湖集團主席吳亞軍財富雖較去年縮水14%，但她仍以950億元拿下第二名；從事化纖及石化業務的恒力集團副董事長范紅衛財富上漲34%，以905億元首次進入前三，她與丈夫恒力集團董事長陳建華一起位列「2021胡潤百富榜」第12名，旗下上市公司為恒力石化。

據了解，今年前50名中國女企業家總財富為1.9兆元，與去年相同，是前50名中國男企業家總財富的四分之一，50名女企業家平均年齡57歲，比去年大六歲，這之中有31名企業家財富較去年呈現增長；39位財富較去年縮水，其中20位今年落榜。而先進製造和房地產仍然是女企業家最主要的財富來源。

值得注意的是，20位落榜者中，有深陷債務危機恒大 董事長許家印妻子丁玉梅；受教育 監管政策影響的宇華教育總裁李花；因財富沒有達到175億元門檻而未上榜的圓通速遞張小娟、海底撈楊利娟等。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，今年前50名女企業家的平均年齡比去年大了6歲，繼承財富的比率也比去年高了十個百分點，達到40%，是胡潤女企業家榜發布16年以來第二次最高，2012年也曾達到40%，「主要原因是今年我們涵蓋了港澳台企業家，平均年齡比較大，且繼承的多。」