極端天氣衝擊 台灣茶農苦不堪言

嘉義梅山一位茶農的收成，因極端天氣而銳減。 路透

台灣 的茶葉產量遠低於中國大陸或印度，但靠品質取勝，以梅山鄉的頂級烏龍茶最負盛名。然而，台灣去年出現百年一遇的嚴重乾旱，今年又遭暴雨 侵襲，這種極端天氣變化，令茶農疲於應付。

在嘉義縣梅山鄉，錢姓茶農的茶園收成銳減，他望著枯萎的茶樹嘆了口氣：「種茶最難掌控的就是天氣，我們真的看天吃飯。」目前他正設法應對極端天氣，包括往更深的地下挖掘水源以抽取灌溉茶園。

28歲的錢姓茶農推算，受乾旱和豪雨影響，今年的茶葉收成約為600公斤，只有去年的一半，但他不會言退，「這些茶樹養育我長大，作為回報，我希望盡力照料它們」。

台灣行政院農業委員會的研究人員林秀橤正在協助梅山的茶農，她表示，極端天氣帶來的另一個問題是蟲害，害蟲會啃食茶樹的嫩芽，「害蟲喜歡乾燥和高溫，以前大約5到7月才會變熱，但現在4月的氣溫就已經很高了」。

林秀橤正在向茶農宣導害蟲因氣候變化而大量增生的狀況，並教導茶農如何辨識及防治害蟲。

林秀橤的主管、行政院農業委員會茶業改良場茶作技術課研究員兼課長蔡憲忠表示，他們四年前就開始監控梅山的氣候變化，發現茶的風味隨著季節轉變；他說：「氣溫一直升高，降雨量減少，空氣中的水氣減少，但茶樹非常敏感。」

然而，台灣產茶縣市的狀況是否與氣候變遷 有直接關聯，仍待討論，台灣國家災害防救科技中心的氣候變遷組組長陳永明表示，不能把乾旱完全歸咎於氣候變遷，「我們只能說，氣候變遷讓持續乾旱的機率升高」。