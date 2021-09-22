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台電動機車Gogoro 明年Q1來美掛牌

記者邱馨儀／台北22日電
Gogoro目標明年Q1在美上市。圖為創辦人陸學森。（本報資料照片）
Gogoro目標明年Q1在美上市。圖為創辦人陸學森。（本報資料照片）

台灣電動機車與電池交換系統龍頭公司Gogoro與Poema Global Holdings Corp.達成最終併購協議，雙方將以Gogoro的企業價值23.5億美元合併，目標在2022年第1季度完成此項併購暨私募增資上市交易。

Gogoro創辦人、董事長兼執行長陸學森表示，Gogoro選擇在美國上市，是以全世界的資金協助台灣企業發展，在台灣市場之外，第二波將以中國及印度市場為主，後續更將積極進行國際化發展。

通過本次併購，Gogoro預計籌募超過5.5億美元的資金，其中包括超額認購的私募增資（PIPE, Private Investment in Public Equity）2.5億美元與Peoma Global持有的信託資金3.45億美元。

此次私募增資（PIPE）投資人包括策略夥伴鴻海科技集團及印尼最大的科技集團GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入以及現有的投資人如美國Generation Investment Management、台灣的國發基金、新加坡淡馬錫（Temasek）與創始投資人潤泰集團的尹衍樑。

Gogoro公司強調，合併後的公司將專注於加速Gogoro多元業務的全球擴張，包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。

Gogoro的電池交換生態系統，是輕型都會電動車輛能源補充的成熟領先解決方案。自2015年開始銷售至今，公司已累計創造營收超過10億美元（累計約300億元），並取得超過41萬個電池交換合約用戶。

陸學森表示，世界上有許多都市的通勤是透過兩輪運具來進行，城市正以前所未有的方式擁抱永續能源和智慧城市技術，但他們面臨的最大挑戰之一是：從傳統的個人交通系統過渡到更加聰明和永續的移動解決方案。憑藉我們的願景、創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊，Gogoro處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，並從超過5億輛的兩輪車輛全球市場中尋找商機。

Gogoro攜手全球最大的電動兩輪車輛製造商雅迪、及中國大陸銷量最多的燃油機車製造商大長江，預計在2021年底於中國大陸推出電池交換服務。該公司也已宣布與Hero MotoCorp成立合資公司，在印度建立電池交換生態系統。

此外，Gogoro亦與兩輪移動領域的領導品牌包括宏佳騰、山葉、摩特動力、台鈴eReady與中華eMOVING等，建立長久的合作夥伴關係。

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