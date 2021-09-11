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周小川表態反對新經濟企業燒錢追求「贏者通吃」

記者林則宏／即時報導
中國人民銀行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川。取材自博鰲亞洲論壇官網
中國人民銀行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川。取材自博鰲亞洲論壇官網

北京當局近來積極整頓互聯網企業，中國央行前行長周小川10日也對此發表看法。他表示，數字經濟（數位經濟）中其實只有個別領域具有「贏者通吃」的特點，但如今從資本到平台卻都形成以「燒錢」來追求「贏者通吃」的商業戰略思路，並因此造成了一系列的後果。

周小川目前擔任博鰲亞洲論壇副理事長，其論點或許反映北京當局對於強力治理互聯網企業的背後思維。

博鰲亞洲論壇研究院10日在北京舉辦「數字經濟課題研討會」，就數字時代如何保護公平競爭、促進數字經濟發展進行探討，周小川於會中發表演說。

據《財新網》報導，周小川表示，數字經濟向關於壟斷問題的經濟學研究提出了新的挑戰。在傳統經濟學看來，壟斷的來源和動機一是規模經濟效應，但只適用於石油化工、集成電路等部分行業。

二是範圍經濟，即同時生產多種產品生產費用將低於生產每種產品的成本總和，但實際中也有很多盲目多元化造成公司破產的例子。

他指出，進入數字經濟後，對於壟斷更常見的說法是「贏者通吃」，這種現象導致即便是行業第二、第三也要承受很大的壓力。

周小川認為，數字經濟中其實只有個別領域具有「贏者通吃」的特點，如社交網絡和部分搜索引擎，大部分領域其實並不具備此一特性。

但由於這種競爭策略已形成慣性，相應的，投行和VC、PE也會認為，一能做到贏者通吃才是好的投資標的。這導致幾乎每家企業都有動力用各種手段成為最大贏家，其中最主要的手段就是「燒錢」補貼，而「燒」的錢更多就來自投投行和風險投資基金。

周小川指出，投資者任由所投企業大筆「燒錢」，以大量的價格補貼、扭曲的成本參與競爭，造成了巨大的社會浪費，共享單車就是明顯例子。甚至因此走向不當遊說，從而助長了不正當競爭行為。

他認為，如果能將「以真實成本參與競爭」的原則引入目前的政策體系，可能對整個競爭格局會有一定程度的改變，例如可能會拖長競爭格局形成的時間—「贏者通吃」的格局可能只需一、兩年就形成，真實成本下的競爭格局可能需要三、四年甚至更長時間。

周小川指出，在引導市場走向公平競爭方面，目前各方面做得都還不夠。「平台應該有道德底線，而投行和資本不應該盲目擴張、鼓勵不當兼併，而應該盡力做正確的事」。

他強調，「只有保證了公平競爭，我們的資源配置效率才會更高，整個社會發展的福利才會更大、成本更低。」

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